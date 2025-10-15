El reconocido cantautor chileno Nano Stern vuelve a recorrer los escenarios patagónicos en una gira que incluirá presentaciones en General Roca, Villa La Angostura, San Martín de los Andes y Bariloche. En General Roca, el artista se presentará el viernes 18 de octubre a las 21 horas en Espacio Trama, en un esperado reencuentro con el público local.

En diálogo con el programa “La noche cae, la radio se enciende”, que se emite por AM550, Stern expresó su entusiasmo por regresar al sur y compartir nuevas canciones que “abrazan y dan refugio”. “Recorrer el camino junto a los amigos de la trova chilena nos trae historia, poesía, militancia, y nos hacemos trinchera para estos tiempos”, destacó el músico.

Considerado uno de los exponentes más notables de la canción chilena contemporánea, Nano Stern es cantante, compositor y multiinstrumentista, reconocido por su capacidad de fusionar raíces latinoamericanas, poesía y compromiso social en cada una de sus obras. Su estilo combina distintos géneros y sonoridades, manteniendo siempre la conexión con las músicas tradicionales y populares de América Latina.

Con esta nueva gira, Stern reafirma su vínculo con el público patagónico y su vocación por llevar la música como un puente de encuentro, memoria y resistencia cultural.