Fuera de control: intentó escapar con dos revólveres y terminó reducido por la Policía

Un amplio operativo policial se desplegó este lunes en el sector Toma Mapu de la ciudad de Neuquén, luego de que personal de la Comisaría 18° fuera alertado por un desorden entre varias personas en la manzana 2. Lo que comenzó como una intervención de rutina derivó en una persecución a pie, resistencia y el secuestro de dos armas de fuego.

El hecho ocurrió alrededor de las 11 de este miércoles, cuando una vecina informó a los efectivos sobre una pelea en la vía pública. Al arribar al lugar, los policías advirtieron a un hombre armado con un revólver plateado, quien al notar la presencia de los uniformados salió corriendo en dirección a una vivienda cercana.

Durante la huida, el sujeto intentó esconder dos revólveres en el interior de una casa precaria, pero fue interceptado por los agentes. En ese momento, opuso una fuerte resistencia, por lo que los efectivos debieron emplear la fuerza para reducirlo.

En medio del procedimiento, otro hombre vestido con una remera verde a rayas se interpuso violentamente, agrediendo a los policías y facilitando la fuga momentánea del principal sospechoso. Ante la resistencia y el número de agresores, los efectivos decidieron asegurar las armas y pedir apoyo.

A unos 70 metros del lugar, el hombre armado fue finalmente reducido y demorado cuando intentaba ingresar a otra vivienda de madera. Se trata de un hombre de 39 años, quien quedó a disposición de la Justicia y será imputado por tenencia ilegal de arma de fuego y resistencia a la autoridad.

Dentro de la vivienda donde intentó refugiarse, una mujer de 49 años también fue demorada por entorpecer el accionar policial.

Minutos más tarde, otro móvil de la brigada de la Comisaría 18° logró ubicar y detener al segundo agresor, un hombre de 32 años, que había escapado del lugar. También será imputado por atentado y resistencia a la autoridad.

Las dos armas de fuego secuestradas fueron puestas a disposición de la Justicia, y el operativo fue destacado por la rápida intervención del personal policial que, pese a la violencia del hecho, evitó una situación de mayor gravedad en el barrio.