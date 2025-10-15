El autor del doble femicidio de Córdoba volvió a hablar y lanzó una frase desconcertante

Pablo Laurta, el principal acusado por el asesinato de Luna Giardina y su madre, volvió a expresarse públicamente durante un traslado policial y sorprendió con una declaración enigmática. “Tienen que venerarlo, es un mártir”, respondió este miércoles ante una pregunta de los periodistas, mientras era llevado a prestar declaración ante la fiscal del caso.

Más temprano, durante otro traslado, Laurta ya había pronunciado una frase que llamó la atención de los investigadores: “Todo fue por justicia”, dijo ante las cámaras, sin ofrecer más detalles. Pese a sus intervenciones públicas, el uruguayo se negó a declarar formalmente en Concordia, donde fue indagado por el crimen del chofer Martín Palacios, hallado muerto y desmembrado tras el incendio de su vehículo.

Según fuentes judiciales, Laurta será trasladado próximamente a Córdoba, donde enfrenta el proceso por el doble femicidio de su expareja, Luna Giardina, y su exsuegra, Mariel Zamudio. La causa por el homicidio del remisero se investiga por separado, aunque ambas están vinculadas por la participación del mismo acusado.

De acuerdo con la reconstrucción del caso, Palacios fue quien trasladó a Laurta desde Entre Ríos hasta Córdoba, antes de que se produjera el doble crimen y el posterior secuestro del hijo de cinco años de la víctima. Su asesinato habría ocurrido poco después del hallazgo de los cuerpos de Giardina y Zamudio.

Los investigadores sospechan que Laurta y Palacios mantenían un vínculo previo, posiblemente desde la pandemia, lo que refuerza la hipótesis de que el acusado no contrató al remisero al azar. Las próximas declaraciones judiciales y peritajes podrían aportar nuevas claves sobre la secuencia de los hechos y el posible móvil del triple crimen.