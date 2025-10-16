Agustina Gandolfo salió a responderle a la "amante" de Lautaro Martínez: “Le vamos a dar una…”

Agustina Gandolfo decidió ponerle un freno a los rumores que circulan desde hace más de un año sobre la supuesta tercera en su matrimonio con Lautaro Martínez. Cansada de los comentarios y las publicaciones de Agustina Kogan, la influencer que asegura ser la amante del futbolista, la modelo utilizó sus redes sociales para dejar en claro su postura.

La polémica comenzó a gestarse cuando Agustina Kogan compartió un video desde la cancha alentando a la Selección Argentina en el amistoso contra Venezuela, y sumó varias fotos posando con lo que describió como una gorra autografiada por Martínez. Estas publicaciones volvieron a encender las especulaciones sobre la relación extramatrimonial que tanto se había intentado mantener en reserva.

Durante mucho tiempo, tanto Agustina Gandolfo como Lautaro Martínez optaron por no dar declaraciones sobre el tema, priorizando la protección de su familia y evitando que los rumores se convirtieran en un escándalo mediático. Sin embargo, la paciencia de la modelo parece haber llegado a su límite.

La situación escaló cuando la cuenta de Instagram Lomaspopu difundió la discusión pública entre Agustina Gandolfo y Agustina Kogan. Allí se pudo ver el picante intercambio de mensajes y comentarios que rápidamente llamó la atención de seguidores y medios.

Con firmeza, Agustina Gandolfo respondió a las publicaciones de la influencer, escribiendo: "Si me tuviese que preocupar por este cachivache chicos... nos reímos todos de ella". Además, añadió un comentario irónico: "No le quería dar engagement, pero le vamos a dar una mano a ver si le llega algún laburo y no tiene que trabajar con señores mayores que le pagan palcos para presumir que se lo dio un jugador".

La respuesta de Agustina Kogan no tardó en llegar. La influencer defendió su postura asegurando que nadie le había pagado por la gorra y añadió, con un tono que intentó ser conciliador: "Querete un poco más Agus. Sos linda. Yo solo lo amo, soy su fan".

El cruce dejó en evidencia la tensión entre ambas mujeres y volvió a poner a la luz los rumores sobre la vida personal de Lautaro Martínez. Mientras tanto, los seguidores de la pareja y de la influencer siguen atentos a cada publicación, generando un ida y vuelta que promete continuar en las redes.