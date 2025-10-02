Se filtró la primera lista de famosos que estarán en Gran Hermano Generación Dorada

El regreso de Gran Hermano a la pantalla de Telefe no será uno más. Bajo el título Generación Dorada, la nueva edición que debutará en febrero de 2026 promete un formato renovado y cargado de sorpresas. Durante los premios Martín Fierro de la televisión, el conductor Santiago del Moro adelantó algunos detalles que mantienen en vilo a los fanáticos.

Entre las novedades más comentadas se encuentra la incorporación de los llamados “golden tickets”, una herramienta que permitirá a la producción invitar directamente a celebridades o perfiles estratégicos para potenciar el show. Esto implica que, además de los inscriptos tradicionales, habrá figuras elegidas especialmente para darle un condimento extra al reality.

En este contexto, a cuatro meses de la esperada apertura de la casa, comenzaron a circular los primeros nombres de posibles participantes. La primicia llegó de la mano de Marina Calabró, en su columna para Lape Club Social (América), donde aseguró que Santiago Del Moro ya maneja una lista de preferencia.

Según reveló la periodista, el nombre que encabeza esa nómina es nada menos que el de Laura Bozzo. La conductora peruana, conocida internacionalmente y recordada por su célebre frase “que pase el desgraciado”, sería el gran deseo personal de Santiago Del Moro para esta edición. De acuerdo con Calabró, el animador siente una especial devoción por su figura televisiva.

La otra personalidad mencionada es la actriz argentina Andrea Del Boca. Con una extensa trayectoria en la pantalla nacional y recientemente absuelta en una causa judicial, la intérprete aparece como otra de las favoritas para integrar la “casa dorada”. Su presencia, de concretarse, generaría un fuerte impacto en la audiencia.

Pero no son los únicos nombres que resuenan. Tiempo atrás, la misma Calabró había señalado que Joaquín Levinton, líder de la banda Turf, también estaba entre las posibilidades analizadas por la producción. Su estilo irreverente podría darle un toque particular al encierro.

En paralelo, otras figuras públicas ya fueron consultadas sobre su interés en participar. Andrea Rincón, actriz y ex participante de realities, fue una de las mencionadas. A ella se sumó la periodista Luciana Elbusto, quien recientemente estuvo en el centro de comentarios durante la entrega de los Martín Fierro por su cercanía con Diego Brancatelli y Cecilia Insinga.

Con estas filtraciones, Gran Hermano Generación Dorada empieza a perfilarse como un evento televisivo con grandes expectativas. Falta confirmar si los nombres adelantados se sumarán efectivamente, pero lo cierto es que el interés del público ya está asegurado.