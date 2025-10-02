Martín Bossi paralizó a Fernanda Iglesias con un beso en vivo y un pedido romántico

El paso de Martín Bossi por los estudios de Puro Show no solo sirvió para hablar de su carrera, sino también para revivir una historia personal que lo vinculó con Fernanda Iglesias. Lo que comenzó como un ida y vuelta cargado de bromas y recuerdos terminó en un momento televisivo inolvidable: un beso en vivo entre el humorista y la panelista.

Al referirse a sus amores, Martín Bossi no ocultó lo difícil que le resultaba conversar con Iglesias “mirándola de esa manera”. Fue entonces cuando Pampito, uno de los conductores, lanzó una revelación inesperada: “Ella me preguntó si podía chaparte. Al final lo va a hacer”. Lejos de incomodarse, el actor se lo tomó con humor y dejó la puerta abierta a lo que vendría.

Entre risas, Fernanda Iglesias recordó detalles de los intentos que hizo por conquistarlo en el pasado, como cuando le compró un tacho de basura para instalarse en su casa. Martín Bossi, divertido con la anécdota, le aseguró a su ex que volvería a salir con ella y no dudó en elogiarla, calificándola como una mujer hermosa.

El humorista también rememoró el inicio de aquella relación. Según contó, conoció a Iglesias mientras participaba en Duro de Domar y, al verla en el panel, le confesó a un amigo que le gustaba “la petiza con carácter”. Poco después, salieron a tomar algo, y así comenzó su breve pero intensa historia.

Fernanda, por su parte, relató cómo era la dinámica en aquel entonces. Entre risas, recordó que en esa etapa ella era más reconocida que él, comparando la situación con la pareja Wanda-Icardi. Martín Bossi sumó un dato gracioso: para charlar con ella debió ir a un ciber café, y la única persona enterada de la relación fue Ángel de Brito.

La panelista aprovechó para aclarar que, pese a esa cercanía, Ángel nunca ventiló nada de su romance porque era realmente su amigo. Un contraste que remarcó con la relación distante que mantiene con él en la actualidad.

En medio de tantas risas, Martín Bossi confesó qué fue lo que lo atrajo de Fernanda Iglesias: su carácter, su inteligencia y su bondad. Según él, su personalidad fuerte en televisión puede intimidar, pero detrás de eso hay una mujer sensible y generosa.

El cierre del encuentro llegó con el gesto más esperado: el beso en vivo. Iglesias tomó la iniciativa y, ante la mirada atenta de todos, se acercó al humorista para cumplir su propio pedido. La escena paralizó el estudio y dejó a los televidentes con un recuerdo imposible de borrar.

