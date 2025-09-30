Durante la transmisión de los Martín Fierro 2025, Santiago del Moro reveló información exclusiva sobre la próxima edición de Gran Hermano, denominada 'Edición Dorada', incluyendo la fecha oficial de estreno. Sin embargo, el conductor evitó confirmar si estará al frente del reality, lo que despertó especulaciones en torno a quién asumirá el rol principal.

En un intercambio cargado de picardía, Alejandro Fantino aprovechó el streaming de Carnaval para lanzar una pregunta directa a Jorge Rial: “¿Volvés a conducir Gran Hermano?”, generando un momento de sorpresa y expectativa.

Rial no dio una respuesta clara, pero recordó su historia con el programa: “Hicimos la primera edición, 50 puntos. Había firmado una sola edición. A los tres días, me dijeron que firmara por más ediciones. Yo ganaba 20 y les pedí 50. Me dijeron que sí”.

Gran Hermano Edición Dorada: fecha y dudas sobre conductor.

Con un dejo de arrepentimiento, añadió: “Fui un pelotudo, les tenía que haber pedido 100”. Cuando Viviana Canosa le preguntó cuánto pedía ahora, Rial volvió a esquivar la respuesta, manteniendo la incógnita sobre su posible regreso.

Este intercambio alimenta la expectativa sobre si Jorge Rial, uno de los conductores más emblemáticos de Gran Hermano, podría retomar su lugar en la pantalla en esta nueva edición que promete renovarse y cautivar a la audiencia.