Quién es el nuevo participante de Masterchef y cómo le fue en su primer plato

La cocina más famosa del país sumó una nueva figura que promete darle un giro inesperado a la competencia. Luego de la salida de Pablo Lescano, MasterChef Celebrity le dio la bienvenida a Walas, el cantante de Massacre, que llegó para representar al rock entre cucharas, hornos y delantales. Su debut no pasó desapercibido: entró con actitud, humor y una propuesta que sorprendió hasta a los jurados más exigentes.

Con su característico estilo relajado, Walas presentó un plato que despertó la curiosidad de todos: un “Quiche Lorraine”, reinterpretado a su manera. “Es una tartaleta con masa quebrada y manteca, rellena de jamón crudo, queso, huevo, leche y unas láminas de ananá para darle un toque agridulce”, explicó con entusiasmo. La descripción fue tan detallada que logró que Betular y Martitegui se miraran entre sí, intrigados por la osadía del nuevo participante.

Antes de conocer la devolución, el músico analizó a los tres chefs con su particular sentido del humor: “Damián es el más serio, Germán el más distante y Donato el más cálido”. Su espontaneidad generó risas en el estudio y marcó un contraste con el clima de tensión habitual de las primeras semanas del certamen.

Cuando llegó el momento de la verdad, el resultado fue más que alentador. Los jurados coincidieron en que su plato fue una de las grandes sorpresas de la noche. “La masa está perfectamente ejecutada”, destacó Betular, mientras Martitegui celebró que se animara a usar el horno: “Por fin alguien que se arriesga a hacer una masa casera”.

Entre aplausos de sus compañeros, Walas recibió la noticia de que su debut lo ubicaba entre los mejores de la jornada. Tanto es así, que hasta los integrantes del jurado advirtieron que llegó un competidor importante al juego. “A partir de ahora, voy por el gran premio”, dijo confiado, dejando en claro que piensa tomarse el desafío muy en serio.

Así, el líder de Massacre pasó de los escenarios del rock a las hornallas de MasterChef Celebrity con la misma intensidad que lo caracteriza. Y si algo quedó claro en su primera aparición, es que su llegada promete encender la competencia con sabor, personalidad y una buena dosis de rebeldía.