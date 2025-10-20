La Joaqui habló de su relación con Luck Ra y aclaró si planea casarse

En una nueva gala de MasterChef Celebrity, Wanda Nara volvió a dejar en claro que las entrevistas casuales pueden transformarse en verdaderos momentos televisivos. Mientras los participantes cocinaban a contrarreloj, la conductora se acercó a La Joaqui y, entre risas y preguntas, logró que hablara abiertamente sobre su relación con Luck Ra.

Todo empezó cuando Wanda quiso saber si la cantante tenía alguna cábala antes de subir al escenario o de cocinar. “Tengo un toc, me lavo las manos 70 veces”, confesó divertida, mientras continuaba preparando su plato. Luego contó que, antes de cada show, se abraza con sus bailarinas para cargar energía positiva.

La respuesta dio pie a la primera chicana en el estudio. “¿Y acá con quién te gustaría abrazarte?”, lanzó Wanda con picardía. La Joaqui no dudó: “Con quien sea”, respondió entre carcajadas, y ambas se fundieron en un abrazo que desató las risas del jurado y los demás participantes.

Pero la charla no terminó ahí. Nara fue directo al corazón del tema que todos querían escuchar: “¿Qué opina Luck Ra de que estés acá?”. Con una sonrisa, la cantante respondió: “Él me tiene toda la fe del mundo”. La conductora aprovechó el clima para ir un paso más allá y preguntó si había planes de casamiento. “Ojalá”, respondió La Joaqui sin dudar, dejando en el aire una mezcla de ilusión y complicidad.

Antes de alejarse del puesto, Wanda cerró con su estilo inconfundible: “Yo creo que se viene la propuesta”. Entre risas, la artista replicó: “Ay, Dios te oiga”, dejando al público encantado con su frescura.

La relación entre La Joaqui y Luck Ra comenzó a principios de 2024 y, desde entonces, se convirtieron en una de las parejas más queridas del ambiente musical. Ambos se acompañan en giras, grabaciones y proyectos personales, mostrando una conexión que trasciende lo profesional.

Con esta espontánea charla al aire, La Joaqui volvió a mostrar su costado más genuino y cercano, reafirmando que su historia con Luck Ra atraviesa un gran momento, sin apuros pero con mucho amor y admiración mutua.