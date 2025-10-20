Alfa de Gran Hermano estalló contra Martín Cirio por sus dichos sobre Thiago Medina: “Es muy…”

El enfrentamiento entre Martín Cirio y el universo Gran Hermano sumó un nuevo capítulo. Esta vez fue Walter “Alfa” Santiago quien salió con los tapones de punta luego de escuchar los comentarios desagradables que el streamer hizo sobre Thiago Medina, el ex participante que hace apenas un mes estuvo internado en terapia intensiva tras su grave accidente en moto.

Invitado a Infama (América TV), Alfa no ocultó su bronca y habló con la vehemencia que lo caracteriza. Desde su casa, lanzó una frase que marcó el tono de toda la charla: “Me parece vergonzoso”, dijo, en referencia a las despectivas declaraciones de Cirio sobre el aspecto físico del joven.

Sin medir palabras, el ex GH apuntó directamente al influencer: “Lo que buscó este pibe es tener exposición. Porque todo el mundo está hablando de él, de las pelotudeces que dijo”. Luego, sumó una definición que dejó clara su postura: “Vamos a ser sinceros, buscó cámara. Lo logró. Es muy vivo”, expresó con ironía.

La conductora Marcela Tauro aprovechó el momento para consultarle si había podido hablar con Daniela Celis o con el propio Thiago después de la polémica. Alfa respondió con tono calmo, pero firme: “Yo hablé con Thiago ayer. No lo nombré a Cirio porque para mí no existe. Me dijo que está mejor, que recuperó un par de kilos y que el martes iba a ir a verlo. Está bien. El resto no me importa”. Sobre el final, fue todavía más categórico: “A mí Cirio no me suma nada. No me interesa”, concluyó, dando por terminada cualquier posibilidad de cruce.

Los dichos de Martín Cirio, que provocaron la furia de Alfa, recorrieron las redes durante toda la semana. En uno de sus streams, el influencer se refirió de manera irónica al rostro de Thiago Medina y lo comparó con una “mujer recién operada”, lo que desató una ola de repudios.

Ante la magnitud de la reacción, Daniela Celis contó que Cirio se comunicó con ellos para pedir disculpas y aclarar que sus expresiones formaban parte de su “humor habitual”. “Nos pidió disculpas, nos dijo que fue con humor, que él habla así”, relató la ex GH en Los Profesionales de Siempre (El Nueve).

Mientras tanto, Thiago continúa enfocado en su recuperación y en pasar tiempo con sus hijas. Su entorno prefiere no alimentar el escándalo, aunque el repudio hacia Martín Cirio fue prácticamente unánime. Y entre las voces más duras, sin dudas, se destacó la de Alfa, que volvió a dejar en claro que, cuando algo lo indigna, no se calla.