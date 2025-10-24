Diego Peretti se pronunció públicamente ante las críticas que su colega Gabriel "El Puma" Goity lanzó sobre los actores jóvenes, quienes según Goity "no tienen ganas de trabajar". El actor conocido por su papel en "Los simuladores" rechazó esta generalización y ofreció una visión más equilibrada del sector.

En diálogo con un cronista de Puro Show (El Trece), Peretti afirmó: "Tengo una amiga que es actriz de nueva generación y es un tiburón blanco para conseguir trabajo, está a full. No creo que sea una generalidad. Pero bueno, si el Puma lo dice, debe estar rodeado de actores jóvenes medio vagos". Con esta frase, el intérprete desacreditó la opinión de su colega y subrayó que no todos los jóvenes artistas se ajustan a ese estereotipo.

Peretti destacó que las generalizaciones resultan injustas para un ambiente tan diverso como el artístico. "No comparto la idea de que los chicos no quieren trabajar. Hay de todo, como en todas las generaciones", explicó, marcando distancia de la visión pesimista que presentó Goity.

El actor también reflexionó sobre la situación laboral que enfrentan los artistas en Argentina, señalando que es un contexto difícil para todas las edades. "Nuestro colectivo siempre fue complicado. El trabajo de actor es muy inestable, muy disruptivo", comentó, y agregó: "Y la Argentina, bueno, siempre está en crisis, con diferentes colores y tonalidades".

Peretti responde al Puma Goity sobre jóvenes actores

Además, Peretti abordó las divisiones ideológicas dentro del ambiente artístico, optando por mantener una postura neutral. "Yo en general una opinión partidaria no tengo. Sí tengo una opinión política, pero partidaria no, o no la difundo. Preferiría que no nos agarremos entre nosotros porque no conviene", concluyó.