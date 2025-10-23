Cristian U no puede ni ver a Santiago del Moro y reveló la peor maldad que sufrió de él

El fuego cruzado en el universo Gran Hermano volvió a encenderse. Esta vez, el protagonista es Cristian U, uno de los ganadores más recordados del reality, que reapareció con munición gruesa contra Santiago del Moro, actual conductor del ciclo. En una entrevista que rápidamente se viralizó en streaming, el ex participante contó con lujo de detalles la traición que, según él, marcó para siempre su relación con el conductor.

“Yo me fui del panel el año pasado porque me fui pseudo vivir a España, que no aguanté y me volví”, arrancó relatando, para luego dejar en claro que su regreso a la Argentina vino con varias heridas abiertas.

Todo estalló cuando explicó cómo terminó su vínculo con la producción del debate del programa: “El tipo me parece un gran conductor, no sé si para Gran Hermano, pero es gran conductor. Y de repente, cuando se inicia el ciclo de El debate de todos los días, me llaman para la apertura y la verdad que Laura (Ubfal), cuando terminamos, Laura mismo me dijo: ‘La rompiste’”.

Según Cristian U, después de ese día todo cambió. Elogiado por sus compañeros y por el público, se sintió desplazado sin explicación. “Laura cada cosa que se decía decía: ‘Preguntale a Cristian, vas a saber lo que te dice’. Y de repente no me llaman más”, recordó, aún sorprendido.

Con el correr de las semanas, asegura que se enteró de la razón: “Dos productores históricos de GH, que son amigos y después se fueron del programa, me dijeron: ‘¿Sabés por qué no te llamaron más?’”, dejando entrever que el propio Santiago del Moro habría pedido bajarle el pulgar.

Pero lo que más lo indignó fue el intento de contacto posterior. “Del Moro me manda un mensaje por privado de Instagram, boludo. Llámame por teléfono si lo tenés, mándame un WhatsApp. Ya cuando veo tu ejecución, ni lo leí, no lo abrí”, contó sin filtro.

Y agregó, visiblemente molesto: “Desde el momento que vos me estás mandando un mensaje por Instagram, algo tan importante y que vos te tomaste tu tiempo… Hacelo realmente importante”.

Con su testimonio, Cristian U dejó en evidencia que, detrás del éxito televisivo, las internas siguen tan vivas como en los viejos tiempos. Su relato mezcló decepción, ironía y una clara sensación de traición. Por lo pronto, su distancia con Santiago del Moro parece definitiva y, una vez más, Gran Hermano volvió a generar conflicto incluso fuera de la casa.