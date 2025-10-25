Las bailarinas de Tini Stoessel se cansaron y se filtró por qué buscan irse con Lali Espósito

El nombre de Tini Stoessel volvió a ocupar los titulares, aunque esta vez no por su música ni por un nuevo éxito, sino por los conflictos que rodean su entorno laboral. Tras la reprogramación de su primer show del tour Futttura, se sumó ahora un nuevo foco de polémica que tiene como protagonistas a sus propias bailarinas.

En los últimos días, Tini Stoessel compartió un video en su cuenta de Instagram donde, visiblemente afectada, comunicó que debía posponer su concierto. Entre lágrimas, explicó que se sentía “destrozada” porque tenía muchas ilusiones puestas en ese regreso a los escenarios. Sus palabras conmovieron a los fans, pero también encendieron una serie de rumores en torno a lo que ocurre detrás de escena.

“Sé el esfuerzo enorme que hicieron para estar mañana, la ilusión tan grande que teníamos todos de vernos”, expresó con la voz quebrada. Sin embargo, mientras sus seguidores empatizaban con su tristeza, puertas adentro comenzaron a circular versiones de malestar en el equipo de trabajo que la acompaña.

El escándalo tomó fuerza luego de que Laura Ubfal, en el programa LAM, revelara que las bailarinas de Tini Stoessel estarían descontentas por la diferencia salarial respecto a las de Lali Espósito. “Están furiosas porque les paga 200 mil pesos, mientras que Lali les da 400 mil”, aseguró la periodista, desatando una ola de comentarios en redes sociales.

Según trascendió, muchas integrantes del cuerpo de baile habrían aceptado seguir trabajando bajo esas condiciones por la dificultad de conseguir otros contratos estables dentro de la industria del espectáculo. Sin embargo, el malestar creció al conocerse que otras artistas ofrecen mejores condiciones laborales.

Esta comparación inevitable entre las dos figuras pop más populares de la Argentina abrió un nuevo capítulo en la rivalidad mediática que las enfrenta desde hace años. Mientras Lali Espósito consolida su imagen de jefa cercana y generosa, Tini Stoessel queda en el centro de las críticas por la tensión interna en su equipo.

Por ahora, la cantante no se refirió públicamente al tema, aunque sus fanáticos la defienden en redes sociales. En medio de los rumores, la expectativa está puesta en las próximas presentaciones de Futttura, donde se verá si logra recuperar la armonía con quienes la acompañan sobre el escenario.