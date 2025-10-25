Así fue el rescate de Lowrdez Fernández: rompieron la puerta para salvarla

La tensión fue absoluta. En un operativo cargado de dramatismo, las cámaras de América Noticias registraron el momento en que la policía irrumpió a la fuerza en la vivienda donde se encontraba Lourdes Fernández, más conocida como Lowrdez, exintegrante del grupo Bandana. Tras horas de incertidumbre, el rescate se convirtió en una escena que mezcló alivio y conmoción.

Según relataron en el noticiero, los efectivos habían insistido durante largo tiempo para conseguir la autorización judicial que les permitiera ingresar al domicilio de Leandro García Gómez, ex pareja de Lourdes Fernández. “Tendría que haberse hecho al minuto”, destacaron los periodistas al subrayar la demora que pudo haber sido fatal.

Cuando finalmente obtuvieron el permiso, los agentes no dudaron. La puerta fue derribada sin contemplaciones y el operativo se desplegó con precisión. Del otro lado, el silencio y la incertidumbre hacían presagiar lo peor. Sin embargo, el accionar rápido permitió dar con la artista y asistirla en cuestión de minutos.

El hallazgo no solo trajo alivio, sino también sorpresa. Al ser encontrada, Lourdes Fernández les señaló a los policías algo que los dejó desconcertados: el placard. La indicación resultó clave para descubrir un detalle que cambiaría por completo el tono del operativo.

Detrás de la puerta del armario, entre la ropa, se encontraba escondido Leandro García Gómez. La escena fue descrita como “insólita” por los testigos del procedimiento. Los efectivos actuaron de inmediato y redujeron al hombre, cerrando así un operativo que dejó más preguntas que respuestas.

El rescate, además de exponer un momento de extrema vulnerabilidad, puso en evidencia la importancia de la acción rápida de las fuerzas de seguridad y la coordinación con la justicia. La intervención evitó un desenlace que podría haber sido mucho más grave.

En los estudios del canal, las imágenes provocaron impacto y conmoción. Los periodistas remarcaron el valor del registro, no solo por lo que muestra, sino por lo que representa: una vida que pudo ser salvada gracias a la decisión de actuar a tiempo.

Mientras la investigación sigue su curso, el operativo que terminó con la puerta rota y una vida rescatada se convirtió en símbolo de urgencia, coraje y respuesta ante una situación límite.