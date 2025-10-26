La esposa de David Beckham confesó cómo reaccionó cuando se enteró de sus infidelidades

El matrimonio Beckham volvió a estar en el centro de la escena. Esta vez no por un lanzamiento o una alfombra roja, sino por una confesión que remite al escándalo que marcó a la pareja hace dos décadas. Victoria Beckham rompió el silencio y contó cómo vivió los rumores de infidelidad de David Beckham, cuando su nombre quedó vinculado al de su asistente Rebecca Loos en 2004.

Invitada al podcast Call Her Daddy, la ex Spice Girl no esquivó el tema y se mostró serena, pero firme. “Todo lo que David y yo hemos atravesado solo ha servido para hacer nuestro matrimonio más fuerte con el tiempo”, aseguró. Y enseguida sumó un dato que dejó entrever el presente de la pareja: “Recientemente festejamos nuestro aniversario número 26”.

Sus palabras resonaron fuerte porque, durante años, la relación fue puesta a prueba por las versiones de terceros y la presión mediática. Aquella historia con Rebecca Loos fue una bomba internacional que los obligó a blindar su intimidad. Sin embargo, Victoria dejó claro que nada logró romper lo que construyeron: una familia sólida, discreta y unida.

Meses atrás, fue Loos quien volvió a agitar las aguas con una entrevista que revivió los hechos. Allí relató con detalle cómo habría sido aquel encuentro con el exfutbolista. “Nos subimos al auto con su chofer y un grupo de amigos, dejamos a todos en el hotel y, cuando quedamos a solas, nos besamos hasta llegar al suyo. Subí y lo pasamos fenomenal”, contó, reavivando un capítulo que la pareja prefería mantener cerrado.

La exasistente también agregó una reflexión que volvió a encender el debate: “Estoy casada, tengo hijos y había dejado atrás este asunto, pero él lo mencionó en su documental. Si no desea admitirlo, que no lo haga, pero que tampoco me culpe. Éramos dos”. Su testimonio hizo eco en los medios británicos y volvió a poner en discusión lo que realmente ocurrió aquella noche.

Lejos de caer en la polémica, Victoria Beckham prefirió concentrarse en su presente. La diseñadora aseguró que, con los años, aprendieron a convivir con la exposición sin que eso afecte su vínculo. “Optamos por atravesar las especulaciones en privado y priorizar nuestra familia”, concluyó, marcando distancia del ruido mediático.

Por lo pronto, los Beckham siguen mostrando una imagen de unidad. Entre proyectos de moda, campañas internacionales y viajes con sus hijos, la pareja parece haber encontrado el equilibrio entre el pasado turbulento y un presente que respira calma. Y, como suele ocurrir en su historia, todo indica que el amor volvió a imponerse sobre los rumores.