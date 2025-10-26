Lowrdez Fernández mostró cómo está tras el escándalo y cruzó fuerte a Lissa Vera por defenderla

Luego de un episodio que mantuvo en vilo al país, Lowrdez Fernández volvió a hablar públicamente y no tardó en apuntar contra Lissa Vera, su excompañera de Bandana. A través de un extenso posteo en redes sociales, la cantante rompió el silencio para contar cómo se encuentra tras la detención de Leandro García Gómez, su pareja, y para responder principalmente a quien supo ser su amiga, ya que aseguró que habló en su nombre sin conocer la verdad.

La artista, que permaneció bajo asistencia médica tras ser rescatada del departamento de Palermo donde estuvo retenida, decidió expresarse por primera vez luego de recibir el alta. En su publicación combinó gratitud, reflexión y una clara molestia hacia su entorno mediático. Sin embargo, no mantuvo el mismo discurso con su ex compañera de Bandana.

Entre líneas, Lowrdez reconoció que atraviesa días difíciles, pero destacó el apoyo de quienes se mantuvieron cerca. “Primero agradecer enormemente la cantidad de mensajes y la inmensa ola de cariño para conmigo. A veces no sé si me lo merezco, pero me emociona mucho hoy, después de varios días, leer tantos mensajes que de a poco iré respondiendo”, agregó, dejando entrever que la recuperación será lenta.

Sin embargo, uno de los fragmentos más resonantes de su descargo apuntó directamente a Lissa Vera, quien en los últimos días se mostró visiblemente afectada y llegó a denunciar públicamente al agresor. “Una compañera que hace tres años que no sabe de mí y que, al contrario, tiene el descaro de llorar en cámara cuando en ningún momento me ha llamado para saber si estoy bien, dónde estoy o con quién”, escribió con dureza, dejando clara su distancia con la cantante y desconcertando a todos.

En el mismo texto, Lowrdez habló sobre su vínculo con Leandro García Gómez y reconoció que intentó recomponerlo en más de una ocasión. “Todos saben que muchas veces traté de remontar una relación por amor, pero a veces no se puede por más que una intente una y otra vez”, señaló. Y agregó frases que desconcertaron a todos, ya que mantuvo su postura de que él no es una mala persona: “Lograr revincularse desde lo lindo que vivimos fue nuestro objetivo, ya que somos dos buenas personas, pero la suma de muchos sucesos dolorosos me llevan a tomar decisiones drásticas. Nadie nos enseña a amar”.

Para cerrar, generando una enorme sorpresa y tratando de mostrar cómo está hoy, incluyó una foto actual junto a sus amigas más cercanas, quienes la acompañan en esta etapa de recuperación. Aunque su mensaje abrió nuevos capítulos en el conflicto con Lissa Vera, también dejó claro que Lowrdez Fernández intenta dejar atrás el escándalo pero sin colocar a su pareja en el rol de persona violenta que todos apuntaron.