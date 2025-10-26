Las fotos de la mega fiesta de cumpleaños que Wanda Nara le organizó a su hija Isabella

En el universo de las celebraciones familiares, Wanda Nara no deja nada librado al azar. Este fin de semana, la empresaria y conductora organizó una fiesta majestuosa para su hija menor, Isabella, que el lunes cumplirá nueve años. La celebración se convirtió en un verdadero espectáculo visual, ambientado en tonos tierra y con una delicada temática de ositos de peluche que combinó ternura, nostalgia y estilo.

Desde muy temprano, Wanda Nara compartió imágenes del festejo en su cuenta de Instagram, mostrando la ambientación que ella misma supervisó al detalle. Una imponente mesa dulce con tortas, cupcakes, chocolates y golosinas personalizadas fue el centro de la atención, acompañada por guirnaldas, flores secas y objetos vintage que dieron al lugar una atmósfera cálida y elegante. Cada rincón —desde los souvenirs hasta la vajilla— seguía el mismo concepto: el encanto de lo artesanal.

Pero más allá del despliegue estético, hubo algo que capturó todas las miradas: la inesperada presencia de Maxi López, exmarido de Wanda y padre de sus tres hijos mayores. El exfutbolista se sumó al festejo junto a Valentino, Constantino y Benedicto, en una postal que muchos interpretaron como un símbolo de reconciliación y madurez familiar.

En una de las fotos más comentadas, se lo vio posando junto a otros invitados bajo una imagen que Wanda tituló simplemente “Los papis”. El gesto fue leído de distintas maneras: para algunos, una muestra de armonía entre los adultos; para otros, una indirecta con doble sentido hacia Mauro Icardi, actual pareja de la empresaria y padre de Isabella, ausente en la celebración.

La “Isi Fest”, como la llamó su madre, también contó con familiares que viajaron especialmente desde Rosario y amigos íntimos de la familia. Según pudo verse en las publicaciones, el clima fue de pura felicidad y complicidad, con Isabella disfrutando de juegos, música y sorpresas preparadas especialmente para ella.

Cada imagen que Wanda subió transmitía ese equilibrio entre glamour y calidez que suele caracterizar sus eventos. Aunque por disposición judicial evita mostrar el rostro de la niña, sus gestos y la alegría que se percibe en las fotos bastaron para retratar el momento.

Lejos de las tensiones mediáticas y los titulares sobre su vida sentimental, Wanda Nara volvió a mostrar su faceta más maternal y detallista. La fiesta de Isabella fue, además de un festejo infantil, una declaración de prioridades: el amor por sus hijos y la voluntad de mantener la unión familiar por encima de las diferencias del pasado.