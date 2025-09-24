¿Quiénes son Poppy y Deny? Los artistas invitados por Linkin Park para su gira sudamericana

El regreso de Linkin Park a la Argentina ya estaba marcado como uno de los eventos más esperados del año. Sin embargo, la expectativa se multiplicó con el anuncio de que la cantante Poppy y la banda nacional Deny serán los artistas invitados en la cita del próximo 31 de octubre en el Parque de la Ciudad, en el marco de la gira “Zero World Tour”.

La elección de Poppy no pasa desapercibida. La cantante estadounidense es reconocida por su estilo experimental, que fusiona pop, metal y electrónica en una propuesta tan disruptiva como intensa. Con varios discos en su haber y un perfil que la coloca entre las artistas más singulares de la escena alternativa, su presencia promete un show tan enérgico como impredecible.

Por su parte, Deny se consolida como representante del post-hardcore argentino. La banda, formada en 2007, se ganó un lugar en la escena local gracias a su potencia en vivo y a discos que marcaron a una generación de seguidores del género. Su incorporación al evento refuerza la identidad local y posiciona a la agrupación en uno de los escenarios más grandes de su carrera.

El anuncio llega en paralelo al estreno del nuevo álbum de Linkin Park, From Zero, que marca una nueva era para el grupo tras años de silencio y el difícil proceso posterior a la muerte de Chester Bennington. El disco fue recibido con entusiasmo por los fans y ya cuenta con sencillos como Heavy Is The Crown y The Emptiness Machine.

La gira “Zero World Tour” incluye también paradas en Brasil, Chile, Colombia y Perú, y será la primera oportunidad para que la banda presente su nuevo material en vivo. En Buenos Aires, además de los estrenos, no faltarán los clásicos que marcaron a varias generaciones.

Linkin Park llegará a la Argentina en su cuarta visita, tras haberse presentado por última vez en 2017. Esta vez, el regreso tendrá un condimento especial: un nuevo disco, una renovada formación y un show cargado de historia, emoción y el acompañamiento de invitados de peso.