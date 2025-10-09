Se viene el anuncio: ¿qué artistas actuarán en la Fiesta de la Confluencia?

La Fiesta de la Confluencia es el evento más esperado y convocante de la Provincia, aunque hace tiempo adquirió relevancia nacional, y genera expectativa a lo largo del país. Por eso conocer detalles de la grilla del próximo año es un dato que esperan tanto neuquinos como residentes de otras provincias.

La buena noticia es que no habrá que esperar tanto. Se inició la cuenta regresiva para conocer esos datos, porque el lunes será la conferencia de prensa en la que la Municipalidad de Neuquén anunciará a todos los convocados para hacer vibrar al público.

Quien informó acerca de la novedad es la jefa de Gobierno Municipal de Neuquén, María Pasqualini, que adelantó que habrá rutilantes artistas nacionales en la noche del rock. Además confirmó que se sortearán importantes premios, y que se lanzará, en breve, la venta anticipada de entradas.

Entre los premios se sortearán una camioneta, autos Toyota Yaris, motos y bicicletas eléctricas. “Como siempre será un festejo para toda la familia, con artistas de primer nivel”, destacó Pasqualini.

Cabe recordar que el evento será del 5 al 8 de febrero de 2026, en la Isla 132, un marco único para este festejo masivo y popular, que cada vez adquiere más importancia.