Los precios del exclusivo restaurante de Germán Martitegui que sorprenden a todos

A lo largo de su carrera, Germán Martitegui se consolidó como uno de los nombres más influyentes de la gastronomía argentina. Jurado emblemático de MasterChef Celebrity y referente de la alta cocina, el chef continúa marcando tendencia con su proyecto más reciente: Tegui Café, un espacio que redefine la experiencia gourmet en Buenos Aires con una propuesta tan exquisita como exclusiva.

Ubicado en una zona privilegiada de la capital porteña, el restaurante de Germán Martitegui combina la estética minimalista con una carta que prioriza los productos de estación y las técnicas contemporáneas. Pero lo que más llama la atención no son solo sus sabores, sino los valores de sus menús, que transforman cada visita en un verdadero lujo gastronómico.

En octubre de 2025, una cena para dos personas en Tegui Café cuesta alrededor de $60.000 por persona. Esa propuesta incluye un menú de cuatro pasos, con entrada, plato principal y una cuidada selección de postres, además de la opción de sumar bebidas personalizadas. Para quienes prefieren una experiencia completa, el restaurante ofrece un maridaje de tres vinos por $45.000, diseñado para acompañar cada instancia del menú con precisión.

Los más exigentes también pueden optar por un recorrido extendido. El menú de ocho pasos, con un valor de $95.000, lleva al comensal por un viaje sensorial que combina sabores, texturas y técnicas innovadoras. Existe, además, una versión intermedia que incluye cócteles de autor y maridaje de cinco vinos, con un costo de $75.000, ideal para quienes buscan una velada más experimental.

Cada plato es una puesta en escena. El primer paso incluye preparaciones con galleta de semillas, cremoso de cajú, pan brioche con manteca especiada y salmorejo. Luego llegan los sabores más intensos: ceviche, tartar de remolacha, tortellini de castañas, shawarma de hongos o soufflé de quesos, todos pensados para ser compartidos. El recorrido se completa con una serie de postres como mousse de chocolate con aceite de oliva, brioche tostado, pera con hojaldre, yogur y oblea de avellana, una muestra del equilibrio entre creatividad y sofisticación.

El encanto de Tegui Café no reside solo en su carta, sino en la atención al detalle: desde la vajilla artesanal hasta la iluminación cálida, todo está diseñado para acompañar la experiencia. La propuesta combina técnica, arte y servicio de primer nivel, confirmando por qué Germán Martitegui sigue siendo un referente absoluto en la gastronomía argentina.

Con precios que reflejan su exclusividad, Tegui Café reafirma su posición entre los espacios más codiciados de la ciudad. Para muchos, cenar allí es más que un lujo: es una forma de saborear la filosofía de un chef que convirtió la alta cocina en una experiencia de autor.