Marta y Felipe Fort apuntaron contra Virginia Gallardo después de su triunfo electoral

La victoria electoral de Virginia Gallardo en Corrientes no tardó en verse opacada por una controversia inesperada. Apenas horas después de confirmarse que ocupará una banca en el Congreso como diputada nacional por La Libertad Avanza, la familia de Ricardo Fort reaccionó con enojo ante una publicación de la exvedette en la que usó una foto junto al recordado chocolatero.

El conflicto estalló cuando Virginia Gallardo compartió en Instagram una imagen con Fort, acompañada de un mensaje que muchos interpretaron como una dedicatoria política. “Estos días la gente te tiene muy presente en mi vida. Algo bueno habremos hecho. Siempre conmigo, vamos comandante. Confío en que me estarás cuidando”, escribió junto al posteo. La frase, que hacía referencia a su vínculo con el empresario, fue leída por los fans y por la familia Fort como un gesto fuera de lugar en plena campaña electoral.

El enojo de Marta y Felipe Fort no se limitó al uso de la imagen. En el entorno de los herederos se destacó que la publicación chocó con la memoria de su padre, quien en vida había tenido simpatías públicas por el peronismo y llegó a mostrarse cercano a Cristina Kirchner, una postura completamente opuesta a la que representa La Libertad Avanza. Ese contraste ideológico fue, según allegados, otra de las principales razones del malestar.

En diálogo con Intrusos, el abogado de los herederos, César Carrozza, fue contundente al marcar su posición. “Me hizo ruido la foto, nadie tiene que ser hipócrita. No hay ninguna fecha especial, esto fue una campaña política en la que se usó a Ricardo”, aseguró. Luego añadió que el gesto le pareció incoherente con la actitud que Virginia Gallardo había mostrado en el pasado: “Vi el posteo de Virginia, pero me pareció que, en el momento en el que ella dice que no quería participar de la biopic de Ricardo porque quería alejar su imagen, estaba en todo su derecho. Pero acá está usando la imagen de Ricardo sin el consentimiento de sus hijos”.

Aunque aclaró que la familia no iniciará acciones legales, Carrozza remarcó que se trató de un uso indebido. “Virginia nunca publicó una imagen de él, ni para su cumpleaños ni para la fecha de su fallecimiento. No vamos a mandar una carta documento, pero fue una campaña política que amerita una dosis de seriedad diferente”, sostuvo.

El abogado cerró con una frase que sintetizó el malestar de los Fort: “Para todo el mundo Ricardo es ‘el comandante’. Me parece que a ella le sirvió usar su imagen para recordar que estuvo en su vida y que había que votarla”.