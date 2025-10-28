Griselda Siciliani expuso a una mujer que opinó de su cuerpo y la destrozó

En medio de un clima social caldeado por el reciente triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas, las redes sociales se convirtieron en terreno fértil para discusiones sin filtro. Dentro de ese escenario, Griselda Siciliani se vio envuelta en un episodio de violencia digital que llamó la atención de sus seguidores. Una usuaria decidió atacar no solo su postura política, sino también su aspecto físico, dejando en evidencia el costado más tóxico de la interacción virtual.

Griselda Siciliani, acostumbrada al debate y a expresarse públicamente, compartió el mensaje agresivo en sus historias de Instagram. Allí se podía leer cómo la seguidora la invitaba a “bajar de peso” en lugar de cuestionar al presidente Javier Milei. Lejos de pasar por alto el comentario, Siciliani respondió con la frase “¿Y ésta?”, mostrando el ataque sin necesidad de añadir demasiado, apelando al humor que suele caracterizarla.

Pero el episodio no terminó ahí. Poco después, la intérprete publicó un video bailando al ritmo de The Rolling Stones, acompañado de una frase que reforzó su ironía. En la publicación, aseguró que “tenía diez kilos menos”, regalándole a quienes criticaban su cuerpo un fragmento audiovisual que desactivaba la agresión con liviandad y seguridad personal. Su gesto fue celebrado por seguidores que destacaron la inteligencia en su respuesta.

Sin embargo, la publicación tenía una segunda intención. En el video, Griselda Siciliani utilizaba como top un pañuelo verde, emblema del movimiento que promovió la interrupción voluntaria del embarazo en Argentina. Esa imagen transformó el contenido en una declaración política, vinculando el ataque recibido con un trasfondo aún más profundo: la intolerancia frente a posturas feministas.

Ese detalle no pasó desapercibido. La actriz aclaró que, tal vez, quienes la atacan no reaccionan solo a su cuerpo, sino a su militancia. El pañuelo, convertido en símbolo de lucha, expuso otra dimensión del conflicto: la incomodidad que genera la voz de una mujer que no acepta quedar al margen del debate público.

En ese sentido, su respuesta no solo defendió su integridad física, sino también su autonomía, reforzando la idea de que la violencia virtual busca silenciar. Griselda Siciliani decidió revertir ese intento con creatividad.

Finalmente, su reacción se transformó en un mensaje claro para sus detractores: no callará. Con humor y convicción, convirtió un ataque personal en una oportunidad para reafirmar valores políticos y sociales, demostrando que la violencia digital puede encontrar límites cuando se la enfrenta con estrategia y personalidad.