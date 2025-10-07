La actriz Griselda Siciliani, junto a su pareja Luciano Castro y el actor Leonardo Sbaraglia, asistieron al concierto de Lali Espósito en Madrid, en la emblemática sala La Riviera. El espectáculo formó parte del tour "No vayas a atender cuando el demonio llama", que también incluyó presentaciones en Barcelona y Sevilla.

El tour de Lali logró llenar las tres fechas en estas ciudades españolas, convocando a un público diverso que llegó desde Latinoamérica, Alemania y Suiza. Los asistentes disfrutaron de un show cargado de energía, con la cantante interpretando sus mayores éxitos que hicieron vibrar a los fans.

Durante la noche del lunes, Siciliani compartió en Instagram varias historias donde se la veía cantando junto a Castro y Sbaraglia. En momentos clave del recital, como durante las canciones "Lokura" y "Diva", la actriz se refirió a Lali como “La reina”. También entonaron juntos temas como "Mejor que vos" y, en otra historia, abrazada a Luciano, sonaba "Comprame un brishito", haciendo alusión a su collar de la marca Swarovski.

La política se metió en el recital

El cierre del concierto tuvo un momento especial cuando Lali interpretó "Fanático", una canción dedicada a Javier Milei, que Siciliani disfrutó y compartió con sus seguidores en redes sociales. Además, se viralizó un video en la plataforma X donde Pedro Rosemblat, pareja de Lali, se sumó al pogo con los fans en el campo, mostrando la conexión cercana entre artista y público.