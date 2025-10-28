Maxi López confesó cómo reaccionaría si se cruza con Mauro Icardi: “Lo único que quiero es…”

Pocos vínculos en la farándula argentina generaron tanto ruido como el de Maxi López y Mauro Icardi. El escándalo que los enfrentó por Wanda Nara atravesó una década de titulares, versiones cruzadas y silencios incómodos. Si bien ahora el exfutbolista mantiene un buen vínculo con su ex pareja, generó curiosidad si ese hecho también lo llevó a hacer las paces con su ex amigo. Sin embargo, sorprendió en las últimas horas al hablar de ese posible reencuentro cara a cara con Icardi.

En una entrevista con LAM, Maxi López no solo habló de cómo logró dejar atrás los conflictos con Wanda Nara, sino que también explicó qué haría si se cruzara con Mauro Icardi. “Seguiré de largo”, aseguró, para dejar en claro que ese quiebre no tiene retorno y ya no hay nada que pueda volver a acercarlos a recuperar la amistad que tuvieron en algún momento.

Sin embargo, hoy en día, le toca disfrutar del vínculo que supo recuperar con su ex esposa. “Pudimos superar nuestras diferencias. Nos costó muchos años. Fue un trabajo duro, pero llegamos a un momento en el cual dijimos: no queremos estar más peleados, tenemos que pensar en los chicos”, expresó el exfutbolista, dejando en claro que sus tres hijos varones siempre fueron el eje de cada decisión.

El exjugador también destacó cómo el tiempo ayudó a sanar heridas. “Lo charlamos, lo maduramos. Y hoy, gracias a Dios, estamos bien. Podemos compartir un montón de cosas que antes no. Festejo eso porque me gusta estar cerca siempre de los chicos y vivir todas estas cosas que estoy viviendo”, agregó, mostrando una versión más serena de sí mismo.

En lo que tiene que ver con la relación de Wanda Nara y Mauro Icardi, no quiso meterse demasiado, pero sí resaltó que espera que superen este etapa por el bien de los hijos que ellos tienen en común, trazando una comparación con lo que padeció él. “Lo único que quiero es que ellos puedan arreglar sus cosas, así las nenas también están tranquilas”, explicó, reflejando que su interés está puesto en la estabilidad emocional de todos los chicos, más allá de las diferencias adultas.

El exdelantero también recordó que en otras ocasiones ya logró coincidir con Icardi sin conflictos. “Cuando fui a un cumpleaños de uno de mis chicos, estuve adentro del departamento de ellos. Ya lo hice en el pasado, cuando se trata de mis hijos el orgullo lo dejo de lado”, relató con naturalidad.

Con el paso del tiempo, Maxi López parece haberle puesto punto final a la rivalidad más mediática del fútbol argentino. Hoy, su postura es simple: mantener la paz, cuidar a sus hijos y no volver a quedar atrapado en viejos enojos. Eso sí, no quita el fastidio que aún le genera y por el que jamás podrán volver a ser amigos.