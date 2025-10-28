El sorprendente video de Allegra Cubero con Nicole Neumann que desmiente que se odian

En los últimos meses, la relación entre Nicole Neumann y su hija Allegra Cubero se convirtió en tema recurrente en redes sociales y programas de espectáculos. Rumores, versiones cruzadas y comentarios malintencionados se multiplicaron luego de que trascendiera que la adolescente celebraría sus 15 años junto a la familia paterna. Esa simple decisión fue suficiente para que muchos dieran por sentado un quiebre entre madre e hija.

Nicole Neumann siempre mostró una relación cercana con sus tres hijas, compartiendo eventos, sesiones de fotos y acompañándolas en su crecimiento. Sin embargo, fue Allegra Cubero quien terminó en el centro de la polémica, señalada por "dejar afuera" a su madre de una noche tan significativa. Las redes, como suele ocurrir, amplificaron la discusión sin medir consecuencias.

Mientras los padres atravesaban diferencias públicas vinculadas a la organización de la fiesta, se acordó finalmente que el festejo formal quedaría bajo la responsabilidad de Fabián Cubero, mientras la modelo se encargaría del vestido y un viaje especial. Pero para algunos usuarios, esto no alcanzó para demostrar armonía familiar. Los cuestionamientos aparecieron con fuerza y sin matices.

Los comentarios críticos se repetían: cuestionaban la ausencia de la modelo en el festejo, comparaban presencias y señalaban favoritismos. Muchos asumieron una distancia irreparable entre ambas, asegurando que la fiesta era prueba de un vínculo quebrado. La adolescente, de apenas 14 años, quedó expuesta a cuestionamientos adultos que poco tenían que ver con su vida cotidiana.

Ante ese escenario, Allegra Cubero decidió responder sin agresividad ni largos descargos. En su cuenta de TikTok publicó un video junto a su madre, cantando y riendo al ritmo de un hit pop. “La gente criticándonos, diciendo que no quiero a mi mamá, y nosotras así”, escribió con ironía. El clip cerró con un “te amo”, mensaje sencillo pero contundente.

La publicación rápidamente se viralizó. Comentarios defendiendo a ambas comenzaron a copar la pantalla, explicando que las decisiones logísticas no reflejan el cariño real. Algunos usuarios recordaron que dividir regalos, tiempos y celebraciones es habitual en familias ensambladas.

El gesto madre-hija habla más fuerte que cualquier especulación. La modelo continúa acompañando la carrera de Allegra Cubero en la moda, mientras la joven se muestra agradecida y cercana. Más allá de los rumores, todo indica que su vínculo sigue firme.

Una vez más, las redes aprendieron —tarde— que detrás de cada pantalla hay afectos que no pueden resumirse en un comentario.

