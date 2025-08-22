Nicole Neumann expuso la verdad sobre por qué no quiso seguir en Los 8 Escalones: ¿Fue por Pampita?

Nicole Neumann decidió hablar con franqueza sobre su salida de Los 8 Escalones y despejar la duda que circuló desde el primer momento: ¿se fue por la llegada de Pampita como conductora? Es que, producto de la guerra que arrastran desde hace años, el hecho de que ella abandonara el ciclo justo cuando le dieron la conducción a su colega, invitó a pensar que habría una molestia clara. Fue así como rompió el silencio y contó la verdad de su decisión.

“Hace 15 días que no estoy más en Los 8 Escalones. Lo necesitaba porque Cruz está más grande, súper demandante, y no lo puedo llevar ahora al canal porque también está muy inquieto, está muy pegado a mí”, explicó Nicole Neumann, al remarcar que su decisión pasó por un tema familiar y no por ninguna interna laboral con ella.

En esa línea, subrayó que Pampita no fue un factor en absoluto: “Me imaginé igual que lo iban a decir, era obvio, pero yo ya había hablado con la producción antes de irme de viaje, era un tema hablado. Recién volviendo me enteré de que empezaba a conducir Carolina. Casualidades”. De esa manera, la modelo se encargó de dejar claro que no existió conflicto alguno entre ambas, o por lo menos que su decisión no estaba atada a eso.

La modelo no quiso que se aumente la polémica y recalcó que la prioridad en esta etapa de su vida es su hijo más pequeño, que requiere de toda su atención. “Estoy con mucho trabajo en redes que eso lleva muchísimo tiempo también aunque parezca que no: grabando contenido, cambiando de ropa, editando. Vivo lejos y necesitaba tiempo, estoy a full con todo el trabajo”, agregó.

Con sus palabras la ahora ex jurado de Los 8 Escalones desarmó la teoría del enfrentamiento con Pampita y marcó la diferencia entre el ruido mediático y su realidad cotidiana. La decisión, sostuvo, se trató de compatibilizar la maternidad con su carrera, y no de competir con otra figura.

Por lo pronto, en cuanto a su presente personal, Nicole Neumann también eligió enfocarse en la armonía de su familia con Manu Urcera y sus cuatro hijos Con este descargo, marcó que su guerra con Pampita es parte del pasado. Quedó demostrado al compartir programa y no quiere que la paz se vuelva a quebrar por estos rumores, lo que la llevó a darle un cierre al problema.