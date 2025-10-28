Si Volver al Futuro se estrenase hoy, Marty McFly no andaría en patineta: estaría farmeando clips para Twitch y pidiendo sponsors en Instagram. Doc Brown no inventaría la máquina del tiempo en su garage: la vendería como NFT y daría charlas TED sobre “cómo hackear la física con inteligencia artificial”.

Porque claro, el DeLorean del 2025 no necesita plutonio: se enchufa. Es eléctrico, ecológico y tiene 6G (para que el viaje temporal no se corte justo cuando está subiendo una historia). Y por supuesto, la máquina del tiempo ahora viene con realidad aumentada y actualizaciones automáticas: si no viajás bien, al menos podés actualizar el firmware.

La historia arranca cuando Marty, un gamer de 17 años con más suscriptores que materias aprobadas, conoce al mítico Doc, que sigue vivo gracias a una combinación de criopreservación, CRISPR y tereré antioxidante. Juntos descubren que algo en el pasado salió mal: un tuit de 1985 cambió el curso del futuro.

Así, el joven McFly viaja 40 años atrás, se asusta al ver gente usando walkmans y gritando “¡rebobiná el VHS!”, y se desespera porque su celular no tiene señal. Pero lo peor llega en el viaje hacia adelante: 2055. Un mundo donde Biff Tannen ya no es el clásico bravucón del colegio, sino el CEO de Tannen Tech, una empresa que controla la información global con algoritmos de desinformación. Básicamente, Biff se volvió Elon Musk con menos escrúpulos y más followers.

El conflicto ya no es “hacer que tus padres se enamoren en el baile escolar”, sino evitar que la humanidad termine viviendo en cápsulas fiscales sin derechos digitales. Todo esto mientras Marty intenta no perder su cuenta de Twitch ni su dignidad en el proceso.

La remake imaginada por una inteligencia artificial —que, dicho sea de paso, probablemente ya esté escribiendo el guion— se llama “Volver al Futuro: Reconfiguración Temporal”. Una mezcla de nostalgia ochentosa y futuro distópico donde la frase “carretera, ¿a dónde vamos?” tiene una respuesta muy clara:

A un lugar donde no necesitamos caminos… pero sí buena conexión.