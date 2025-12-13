Una camioneta, en la que viajaban tres personas, volcó en una curva cerrada ubicada en la intersección de la Ruta Nacional 40 y la Ruta Provincial 46, en inmediaciones del aeropuerto de Zapala.

El vehículo se desplazaba en sentido hacia la ciudad cuando, por causas que aún se investigan, el conductor perdió el control al atravesar el sector. La camioneta salió de la calzada, dio varios tumbos y terminó detenida entre la vegetación, a pocos metros del asfalto.

En el interior viajaban dos mujeres y un hombre. Producto del impacto, una de las ocupantes sufrió golpes y contusiones que obligaron a su traslado preventivo al hospital local, donde recibió atención médica. El resto de los involucrados se encontraba fuera de peligro.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía de Tránsito, personal del Hospital de Zapala y representantes de la Fiscalía, quienes iniciaron las actuaciones correspondientes.

No se detectó la participación de otros vehículos en el hecho, pero la curva donde ocurrió el vuelco es conocida por su peligrosidad, especialmente cuando se circula a velocidades que no se ajustan a las condiciones del trazado.