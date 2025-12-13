El Ministerio de Educación de Neuquén informó que del 15 al 30 de diciembre se llevará adelante el período de reinscripción para las y los beneficiarios actuales del programa de Becas Gregorio Álvarez. Se trata de la única instancia habilitada para realizar el trámite y mantener el beneficio durante el ciclo lectivo 2026. La gestión deberá realizarse de manera online, a través del sitio oficial www.becas.neuquen.gob.ar.

Desde la coordinación de Políticas Socioeducativas y Equidad, a cargo de Amalín Temi, detallaron que la rematriculación alcanza a estudiantes de los niveles Inicial, Primario, Secundario y Superior que actualmente perciben la beca y desean renovarla para el próximo año.

Temi remarcó la importancia de cumplir con los plazos establecidos y advirtió que no habrá una instancia posterior de renovación. “Es muy importante que las familias estén atentas y reinscriban a sus hijos e hijas, y que los estudiantes mayores de 18 años se reinscriban para pedir la beca para 2026, porque el año que viene no habrá período de renovación, habrá solamente inscripción para nuevos becarios”, señaló.

La continuidad del beneficio estará sujeta al cumplimiento de los requisitos vinculados al tope de ingresos del grupo familiar y al desempeño académico de las y los estudiantes. En ese sentido, la funcionaria confirmó que quienes mantengan estas condiciones podrán seguir accediendo al estipendio.

Entre las novedades para el próximo año, se incorporó una diferenciación para estudiantes que debieron mudarse de su ciudad de origen para continuar sus estudios. Según explicó Temi, deberán marcar una opción específica que indique que se encuentran fuera de la localidad donde reside su grupo familiar.

“Esta diferenciación la hicimos a pedido del gobernador Rolando Figueroa, porque no es lo mismo quien reside con su familia que quien tiene que hacerse cargo de su casa en otra localidad, afrontar gastos y además pagar un alquiler”, sostuvo.

En relación con los montos y los criterios de ingreso, recordó que a comienzos de este año se actualizó el tope salarial. Para grupos familiares de hasta dos estudiantes, el límite se elevó a cuatro veces y media el salario mínimo, vital y móvil, lo que actualmente equivale a 1.450.000 pesos. En tanto, para familias con tres o más estudiantes, el tope es de seis veces el salario mínimo, vital y móvil, que asciende a 1.950.000 pesos.

Para garantizar el acceso igualitario al programa provincial, desde Educación recordaron que en todos los municipios existen referentes capacitados que pueden acompañar a las familias que tengan dificultades para realizar el trámite de reinscripción por medios digitales.

Última cuota y reconocimientos para estudiantes de nivel Secundario

La coordinadora de Políticas Socioeducativas también se refirió al pago de la última cuota correspondiente a este año y explicó que, en el caso de estudiantes de nivel Secundario, los requisitos son haber asistido al menos al 80% de los días de clase y no adeudar materias, áreas o asignaturas, ya sean previas o del ciclo lectivo en curso.

Quienes cumplan con estas condiciones cobrarán la última cuota “entre esta semana o los primeros días de la semana que viene”. En tanto, aquellos estudiantes que tengan espacios curriculares en proceso podrán acceder a una instancia excepcional: la tercera cuota quedará en suspenso y, si rinden y aprueban las materias pendientes en febrero, el pago se realizará en marzo.

Finalmente, Temi anunció un reconocimiento especial para estudiantes que se destacaron por su rendimiento académico en el nivel medio. Durante diciembre, una vez que las escuelas informen los tres mejores promedios de cada institución secundaria de la provincia, se realizará un pago único de 450.000 pesos para cada uno de estos estudiantes, como reconocimiento a su compromiso y esfuerzo a lo largo de toda la escuela secundaria.