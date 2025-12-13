Una mujer de 25 años fue detenida este viernes al mediodía en el barrio Casa de Piedra, en San Carlos de Bariloche, acusada de sustraer pertenencias personales durante una clase de yoga a la que se había inscripto como alumna.

Según se informó, la sospechosa aprovechó el desarrollo de las actividades guiadas por la profesora para revisar bolsos, carteras y camperas de otros asistentes, incluidos elementos pertenecientes a la instructora. La maniobra fue advertida por los propios damnificados, quienes notaron la falta de sus pertenencias y dieron aviso inmediato a la Policía.

Efectivos de la Subcomisaría 55 acudieron al lugar y realizaron una requisa de urgencia a la mujer. Durante el procedimiento, los uniformados constataron que llevaba en su poder varios de los objetos denunciados como robados, de acuerdo a lo informado por el medio local El Cordillerano.

Los elementos sustraídos fueron recuperados y restituidos a sus dueños. En tanto, la mujer fue trasladada a la dependencia policial, donde quedó detenida e imputada por el delito de tentativa de hurto. La Justicia deberá ahora determinar los pasos a seguir en el marco de la causa.