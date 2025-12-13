Daniela Christiansson generó inquietud entre sus seguidores al compartir un mensaje sensible en plena recta final de su embarazo. La modelo, que espera a su hijo Lando junto a Maxi López, utilizó sus redes sociales para expresar cómo atraviesa este momento tan especial como desafiante, dejando en claro que no todo está siendo sencillo en la previa del parto.

A través de sus historias de Instagram, Daniela Christiansson publicó una imagen frente al espejo, mostrando su panza y acompañándola con palabras que encendieron la alarma. Allí explicó que vivió una jornada intensa tras un control médico y una charla profunda sobre las posibilidades de nacimiento, las cuales, según contó, no serían del todo favorables en este momento.

En ese mismo mensaje, la esposa de Maxi López apeló a la fe para transitar la incertidumbre. “Tengo fe en los tiempos divinos”, escribió, dejando ver su costado más espiritual y optimista frente a un escenario que la tiene emocionalmente movilizada en las semanas previas a la llegada de Lando.

Pese a la preocupación que despertaron sus palabras, Daniela Christiansson llevó tranquilidad al remarcar que el bebé se encuentra en perfectas condiciones. “Lo más importante es que Lando está muy bien”, aseguró, buscando calmar a quienes siguen de cerca cada paso de su embarazo desde las redes sociales.

En paralelo, Maxi López viajó a Europa para reencontrarse con su pareja y acompañarla en este tramo final. La presencia del exfutbolista fue clave para atravesar una etapa que la modelo definió como compleja tanto desde lo físico como desde lo emocional.

Días atrás, Daniela Christiansson ya había contado detalles de las dificultades que enfrenta a las 37 semanas de gestación. En otra historia de Instagram, reveló que sufre fuertes dolores en la zona lumbar que incluso le impiden caminar con normalidad, sumando preocupación al cuadro general.

Por su parte, Maxi López habló del tema en el programa Intrusos (América), donde confirmó que el nacimiento del segundo hijo de la pareja, luego de la pequeña Elle, está previsto para finales de diciembre, siempre y cuando la situación médica lo permita.

Mientras aguardan la llegada de Lando, Daniela Christiansson y Maxi López transitan este momento con cautela, apoyo mutuo y esperanza. Las próximas semanas serán determinantes, pero ambos se muestran unidos y enfocados en el bienestar del bebé y de la familia que siguen construyendo.