La figura de Héctor Alterio, quien murió este sábado a los 96 años en España, atraviesa la historia grande del cine y el teatro argentino, pero su recorrido artístico no puede comprenderse por completo sin detenerse en su estrecha y significativa vinculación con la Patagonia. A lo largo de su vida como actor, el sur argentino fue escenario de rodajes fundamentales, espacio de trabajo y también territorio simbólico para algunas de las obras más trascendentes de su carrera.

Uno de esos hitos fue su participación en "Alén. Luz de luna", una telenovela filmada en San Martín de los Andes, donde la Patagonia no funcionó solo como telón de fondo, sino como un personaje más. Los paisajes cordilleranos, los silencios y la atmósfera del sur dialogaron con la intensidad interpretativa de Alterio, consolidando una relación artística entre el actor y la región que se profundizaría con el paso de los años.

Protagonizada por Gustavo Bermúdez y Vivianne Pasmanter, Alterio interpretó a un personaje principal en esta historia de búsqueda de verdad y orígenes, enmarcada en una atmósfera poética con referencias a pintar la luna y los rayos de sol en los sueños, y que se convirtió en un hito televisivo de los años 90.

Alterio en Alén, Luz de Luna, filmada en San Martín de los Andes.

Pero si hay una obra que une de manera indeleble el nombre de Héctor Alterio con la Patagonia, es La Patagonia Rebelde. Estrenada en 1974 y basada en los hechos históricos de las huelgas obreras en Santa Cruz durante la década de 1920, la película se convirtió en una de las más importantes del cine político y social argentino. Alterio fue protagonista de este film emblemático, poniendo cuerpo y voz a una historia atravesada por la injusticia, la represión y la memoria colectiva. “Esa película fue una marca muy profunda en mi vida. Contar una historia silenciada en el mismo territorio donde ocurrió le dio un sentido especial, casi físico”, explicó. Alterio interpretó al Teniente Coronel Zavala, un militar sanguinario y represor, enviado por el gobierno para masacrar a los obreros rurales en huelga en la Patagonia, encarnando la figura histórica del militar responsable de la represión de los peones patagónicos.

La Patagonia Rebelde no solo marcó un antes y un después en la carrera de Alterio, sino que también consolidó a la Patagonia como escenario central de una narrativa histórica que el cine argentino debía contar. El compromiso del actor con ese proyecto, tanto artístico como ideológico, reforzó su identificación con el sur como territorio de resistencia, dignidad y lucha.

El actor murió este sábado a los 96 años en España, donde residía.

Más allá del cine, Alterio mantuvo una relación constante con la región a través de giras teatrales y presentaciones en distintas ciudades patagónicas. En reiteradas entrevistas, destacó la sensibilidad del público del sur y la experiencia particular de actuar en espacios donde la cercanía humana y el silencio atento generan una conexión distinta entre escena y platea. “En la Patagonia el silencio es distinto, es un silencio que se escucha. Como actor, eso se siente inmediatamente desde el escenario”, expresó en más de una oportunidad. “Actuar en el sur siempre fue una experiencia muy honesta. Hay una atención, un respeto y una emoción que no se encuentran en cualquier lugar", agregó.

Ese lazo se resignificó con el paso del tiempo, especialmente durante los años de exilio en España, cuando la distancia volvió más intensos los recuerdos del territorio argentino y, en particular, del sur. Volver a la Patagonia en democracia fue para Alterio una forma de reencuentro, no solo con el público, sino con una parte esencial de su identidad artística.

Héctor Alterio en el rodaje de La Patagonia rebelde.

“La Patagonia tiene una fuerza muy particular. No es solo el paisaje, es la gente, el tiempo, la manera en que las historias parecen tomar otro peso", sostuvo.

San Martín de los Andes, los paisajes patagónicos y las historias filmadas y contadas en ese suelo forman parte del legado de Alterio. No como una referencia ocasional, sino como un vínculo profundo, sostenido y cargado de sentido. Porque en la Patagonia, Alterio no solo actuó: dejó una huella que sigue viva en la memoria cultural del país.