Los mejores memes de la terrible crisis de La Joaqui en Masterchef Celebrity

La última gala de MasterChef Celebrity dejó una escena que nadie olvidará fácilmente. Entre risas nerviosas, gritos y una receta que no cooperaban, La Joaqui vivió uno de los momentos más intensos desde que comenzó la competencia. Y como suele ocurrir en estos tiempos, mientras ella intentaba sobrevivir a la preparación, las redes ya preparaban el otro plato de la noche: los memes.

La consigna del programa fue una apuesta arriesgada. Wanda Nara, en su rol de conductora, anunció “la noche turca”, y los participantes debieron recrear los sabores típicos de Turquía: kebabs, pan pita, especias y salsas con personalidad. Lo que parecía una consigna divertida terminó siendo un verdadero desafío, sobre todo para la cantante, que terminó al borde del colapso.

En pleno caos, La Joaqui intentaba darle forma a su prepación mientras murmuraba frases que mezclaban frustración con humor involuntario. “¡No se me está pegando!”, gritó desesperada, provocando la risa de algunos compañeros como Cachete Sierra, que intentó descomprimir la tensión con algún chiste. Otros, en cambio, la miraban con cara de preocupación mientras el reloj seguía corriendo.

La situación se volvió todavía más caótica cuando Damián Betular se acercó para advertirle que algo se estaba quemando. Lejos de ayudar, el comentario aumentó su estrés y el clima en la estación de cocina se volvió explosivo. Aun así, contra todo pronóstico, el resultado final sorprendió al jurado. Donato de Santis elogió la salsa de yogur, Betular aprobó el pan pita y Germán Martitegui destacó su progreso en la competencia.

Mientras tanto, en X (ex Twitter), el episodio se convertía en tendencia. Las frases de La Joaqui, sus gestos y los intentos del jurado por calmarla se transformaron en materia prima para los usuarios, que desplegaron toda su creatividad. En cuestión de minutos, la red se llenó de capturas, reacciones y comparaciones que reflejaban, con ironía, el drama culinario del momento.

Uno de los memes más compartidos mostraba a La Joaqui rodeada de fuego con la frase “yo haciendo un tostado y creyéndome en MasterChef”. Otro, la comparaba con una mamá cocinando apurada antes de que se apague el gas. El humor fue tal que hasta algunos seguidores del programa propusieron crear un “premio al mejor colapso televisivo” del año.