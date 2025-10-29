Los mejores memes tras la nueva eliminación en Masterchef Celebrity: ¿quién se fue?

Una nueva gala de eliminación volvió a sacudir la cocina de MasterChef Celebrity. Luego de una noche tensa y de muchos nervios, Esteban Mirol se convirtió en el segundo famoso en abandonar el reality de Telefe. Su plato, un agridulce con buena intención pero ejecución fallida, no logró convencer al exigente jurado compuesto por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis.

Fiel a su estilo sereno, el periodista aceptó el resultado con deportividad, aunque no ocultó su tristeza. “A todos mis compañeros un abrazo muy grande, la verdad es que fueron todos espectaculares”, expresó al despedirse, visiblemente emocionado por el cariño del grupo y por el cierre de una etapa que lo ilusionaba.

Durante las devoluciones, los chefs remarcaron que Esteban Mirol había demostrado esfuerzo y compromiso, pero coincidieron en que su preparación quedó por debajo de la de sus compañeros. “La idea era buena, pero los sabores no terminaron de integrarse”, señalaron al justificar su decisión final.

Apenas se conoció el veredicto, el nombre de Esteban Mirol se volvió tendencia en redes sociales. Los fanáticos del programa no tardaron en reaccionar con ironía, nostalgia y mucho humor, publicando memes sobre su salida y sobre las frases del jurado que ya son parte del folclore del ciclo.

En X (ex Twitter), los usuarios aprovecharon para convertir la gala en un festival de creatividad. Algunos celebraron su paso por el reality con mensajes de apoyo, mientras otros bromearon sobre los momentos más tensos del programa. “Se fue Mirol, pero dejó un máster en paciencia”, escribió una usuaria. Otro comentó: “Betular cuando prueba algo que no le gusta, activa el modo Terminator Gourmet”.

Las imágenes más compartidas mostraban a Wanda Nara con expresiones de sorpresa o resignación, acompañadas por frases como “cuando el jurado dice ‘nos gustó la idea, pero…’”, reflejando el típico suspenso que antecede a cada eliminación.

Como ya es costumbre, los memes lograron lo que ninguna gala quiere perder: mantener viva la conversación incluso después del programa. Entre el drama de los delantales negros y el humor de los seguidores, MasterChef Celebrity sigue demostrando que su ingrediente secreto no está solo en la cocina, sino también en la conexión que genera con el público.