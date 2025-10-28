Juana Repetto reveló el duro parte médico que la preocupa en su embarazo: “Salí angustiada”

Fiel a su estilo directo y sin filtros, Juana Repetto decidió hablar con total sinceridad sobre una noticia que la tiene inquieta. En pleno tercer embarazo, fruto de su relación con Sebastián Graviotto, la actriz contó que los resultados de sus últimos estudios médicos no fueron del todo alentadores y que, por recomendación de los especialistas, deberá mantener un seguimiento más estricto durante las próximas semanas.

Desde hace tiempo, Juana Repetto mantiene un vínculo muy cercano con sus seguidores, con quienes comparte tanto los momentos familiares como los desafíos personales. Por eso eligió su cuenta de Instagram para dar detalles sobre su salud y despejar las dudas que se generaron tras su última ecografía. “Son cosas que hay que esperar, nada está dicho”, comenzó relatando con la calma que suele caracterizarla, aunque sin ocultar su preocupación.

En ese mismo mensaje, la hija de Reina Reech y Nicolás Repetto explicó uno de los temas que más la ocupa. “El tema es que el cuello del útero no se siga cortando, que eso es bueno y se trata de estar tranqui y esperar”, explicó con franqueza, dejando en claro que su prioridad hoy pasa por cuidarse y mantener la tranquilidad.

A su vez, la actriz se refirió a otro punto que los médicos están controlando de cerca: la posición de la placenta. “Todavía tiene tiempo de moverse y si no se moviera, habría que preocuparse, o mejor dicho, ocuparse, recién en el tercer trimestre”, detalló. Su testimonio buscó transmitir información y serenidad, sin dramatizar, pero mostrando la realidad de lo que está atravesando.

Más allá de su tono racional, Juana Repetto también se permitió hablar del costado emocional. “Ayer salí bastante angustiada porque uno quiere que le digan que está todo bien, todo bárbaro, que el bebé está de cabeza, que está todo en su lugar y que todo el embarazo sigue su curso normal, pero en este caso no sucede”, reconoció con honestidad, reflejando el miedo que suele acompañar a las madres cuando algo no sale como esperaban.

Sin embargo, la actriz llevó tranquilidad a quienes siguen su historia. “No hay nada que hoy sea un riesgo grave o que hay que preocuparse, pero sí hay que ocuparse y seguir el embarazo de cerca”, aclaró, agradeciendo además el acompañamiento médico y el cariño que recibe desde las redes.

Con la sensibilidad que la caracteriza, Juana Repetto volvió a mostrarse transparente y empática, reforzando un mensaje de salud y cuidado que muchas mujeres valoran. En tiempos donde la exposición suele ser superficial, ella elige mostrar su maternidad con realismo y responsabilidad, recordando que hablar desde la experiencia también puede ser una forma de acompañar.