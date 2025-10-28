Wanda Nara en problemas: debe una fortuna en multas y deberá pagarle a Mauro Icardi

La historia judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo, y esta vez el conflicto no tiene que ver con los celos ni con el amor, sino con el dinero. En las últimas horas trascendió que la empresaria acumula una cifra millonaria en multas impuestas por la Justicia, tras haber incumplido reiteradamente distintas medidas cautelares vinculadas a su exmarido.

Según reveló el periodista Gustavo Méndez en el programa Mujeres Argentinas, las sanciones derivan de una serie de órdenes judiciales que le prohíben a Wanda —y también a personas de su entorno— publicar imágenes o información relacionada con Mauro Icardi. “Hay dos cautelares que dicen que ni la responsable, ni sus familiares, amigos, allegados pueden subir fotos”, explicó el panelista, señalando que esa restricción habría sido violada en varias oportunidades.

Lejos de acatar las advertencias, Wanda Nara continuó compartiendo contenidos en sus redes sociales, lo que generó nuevas penalizaciones. “Este fin de semana subieron un montón de fotos”, añadió Méndez, anticipando que ese incumplimiento podría costarle una nueva multa estimada en 100 millones de pesos.

El periodista recordó además que no es la primera vez que la conductora enfrenta este tipo de sanciones. “La primera fue el año pasado en el sillón de Susana”, contó, en referencia a una entrevista en la que habría desobedecido otra de las órdenes judiciales, con una multa inicial de 10 millones.

Pero la cifra no se detiene allí. “Luego, dos de 80 millones, 160 millones en total, a favor del Hospital Gutiérrez, y otra de 100 millones, que se tienen que elevar a Cámara”, detalló Méndez, quien además advirtió que el monto total a pagar podría alcanzar los 470 millones de pesos antes de fin de año.

La situación no solo afecta la economía de Wanda Nara, sino también su posición en medio del conflicto legal con Mauro Icardi por la custodia y la restitución internacional de sus hijas. “Teniendo en cuenta que están peleando una restitución internacional, les favorece una madre doble incumplidora. A no hacer caso a la justicia, y la segunda es a no pagar las multas”, analizó el periodista, dejando entrever cómo podría impactar esta conducta en el proceso judicial.

Aunque Wanda aún no se pronunció públicamente sobre el tema, el escándalo ya encendió las redes y los medios, reavivando la eterna tensión entre la empresaria y el futbolista. Lo cierto es que las sanciones acumuladas parecen marcar un punto de inflexión: la mediática más poderosa del país podría enfrentar una de las deudas más altas de su carrera por desafiar una vez más a la Justicia.