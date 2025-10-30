La primera foto de Nico Vázquez y Dai Fernández como novios: “Cada vez más…”

Después de semanas de especulaciones y comentarios cruzados, finalmente llegó la imagen que muchos estaban esperando: la primera foto de Nicolás Vázquez y Dai Fernández tomados de la mano. El vínculo nacido en plena temporada teatral ya dejó de ser un simple rumor y empieza a tomar forma frente a las cámaras.

Aunque Nicolás Vázquez fue claro al afirmar que su separación no tuvo terceras personas involucradas, la atención mediática no dejó de enfocarse en su nueva conexión con la actriz que lo acompaña en “Rocky, el musical”. La confirmación de la relación llegó días atrás, y ahora el gesto público terminó de sellar la historia.

El programa “Sálvese Quien Pueda”, que conduce Yanina Latorre por América TV, fue quien difundió la famosa postal donde se ve a Nicolás Vázquez y Dai Fernández, relajados y sonrientes, rumbo al teatro. Según contaron en el ciclo, la relación está transitando una etapa de pleno crecimiento y cada vez pasan más tiempo juntos.

“Allá donde vayan, se los ve felices”, aseguraron en el panel, remarcando que ya no se esconden y disfrutan de hacer planes cotidianos. La decisión de mostrarse públicamente sería una señal de que el vínculo tomó fuerza y avanza a paso firme.

A esto se suma un viaje especial que está a punto de comenzar. Nicolás Vázquez y Dai Fernández tiene todo listo para volar a Filadelfia junto a dos productores de la obra. Allí correrán la icónica carrera inspirada en Rocky y seguirán generando contenido para la promoción del espectáculo.

La experiencia tiene un significado importante para ambos, ya que fue justamente durante los viajes de producción cuando empezaron a compartir más tiempo y conocerse en profundidad. Entre ensayos, grabaciones y largas jornadas, surgió la química que hoy los une.

Luego de unos días en Estados Unidos, el itinerario continúa en Nueva York, donde también aprovecharán para disfrutar del viaje en pareja. Al regreso, se espera que vuelvan al teatro con nuevas energías y un proyecto reforzado.

Además, está previsto que durante esta gira firmen el contrato de renovación de la obra junto a la productora de Sylvester Stallone. “Rocky” regresará al escenario del Lola Membrives el 15 de enero y ellos lo harán ya como una pareja consolidada, lista para enfrentar las luces y los aplausos de la mano.