Se filtró la polémica reacción de Guillermo Francella tras la derrota de Racing: el video viral

La ilusión de Racing se desvaneció en una noche cargada de nervios y expectativas. El empate sin goles frente a Flamengo en Avellaneda dejó al equipo argentino con las manos vacías y lo despidió de la Copa Libertadores 2025 a un paso de la final. La multitud que colmó el estadio imaginó una hazaña heroica para romper una sequía internacional de casi seis décadas, pero el destino tuvo otros planes.

En las tribunas del Presidente Perón, donde la pasión suele desbordar, se encontraba Guillermo Francella, una de las celebridades que más se identifica con los colores celeste y blanco. El actor vivió como un hincha más cada minuto del partido, contagiando energía y alentando a la “Academia” para lograr el milagro.

Sin embargo, el pitazo final cayó como un balde de agua fría. Las cámaras de la transmisión oficial captaron justo la expresión de decepción del protagonista de “Casados con Hijos”. Lejos de su clásico “Hermosa mañana, ¿verdad?”, esta vez su rostro reflejó la bronca y la impotencia por una eliminación que dolió más por su cercanía al objetivo.

La imagen no tardó en recorrer todas las redes sociales. En cuestión de minutos, el video de Guillermo Francella frustrado se volvió viral, acumulando comentarios, memes y reacciones de todo tipo. La tristeza racinguista se transformó también en un fenómeno digital, empujado por el peso popular del actor.

Muchos hinchas de Racing se sintieron representados en esa mirada perdida que dejó la derrota. “Somos todos Francella”, escribieron algunos usuarios, utilizando al artista como símbolo del dolor deportivo colectivo. La eliminación fue un golpe duro para una parcialidad que soñaba con hacer historia nuevamente.

Otros, en cambio, aprovecharon el momento para burlarse. Los simpatizantes de rivales futbolísticos no dejaron pasar la oportunidad y lanzaron cargadas en cada plataforma, alimentando el folklore que rodea a este tipo de situaciones. La viralización fue inevitable.

La situación tomó aún más notoriedad porque Guillermo Francella viene siendo objeto de discusiones públicas debido a sus posturas políticas recientes. Por eso, su nueva exposición mediática se amplificó, generando todavía más comentarios y opiniones cruzadas.

Mientras Racing ya comienza a pensar en lo que viene, el actor seguramente intentará dar vuelta la página junto al equipo de sus amores. El sueño quedó trunco por muy poco, pero en Avellaneda saben que la pasión no se negocia y que siempre habrá una nueva oportunidad para volver a soñar en grande.