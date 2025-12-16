Un incendio de gran magnitud consumió por completo una vivienda ubicada en Pasaje Gutiérrez y Los Andes, en el barrio La Cumbre de Bariloche. Bomberos voluntarios, Policía y Protección Civil trabajaron intensamente para controlar las llamas y evitar que se propagaran a las casas aledañas. Tres jóvenes que habitaban el lugar resultaron ilesos.

El siniestro se registró minutos antes de las 9 de la mañana, cuando vecinos advirtieron las intensas llamas y columnas de humo que se elevaban desde la propiedad, visibles desde distintos puntos de la ciudad. Dotaciones del Cuartel Central de Bomberos Voluntarios acudieron de inmediato y constataron que el fuego había tomado por completo la estructura de la vivienda.

La magnitud del incendio generó alarma entre los habitantes del sector y las autoridades, por el riesgo de propagación hacia otras viviendas en una zona alta rodeada de vegetación. A pesar del despliegue de las fuerzas, el fuego provocó pérdidas totales en la casa.

Tres jóvenes lograron escapar

Según confirmó la presidenta de la Junta Vecinal del barrio La Cumbre, María Belén Vier, tres jóvenes que residían en la vivienda alcanzaron a salir a tiempo y se encuentran en buen estado físico, aunque en estado de shock por lo sucedido. “Los habitantes están bien, pero la situación es muy difícil. En el momento del siniestro habían salido a trabajar”, señaló en diálogo con El Cordillerano Radio.

Desde la Junta Vecinal se inició una campaña solidaria para asistir a los damnificados con colchones, frazadas, sábanas y elementos esenciales. La sede ubicada sobre calle Los Andes, a metros de la vivienda afectada, será el centro de acopio de las donaciones. Hasta el momento no se han confirmado las causas que originaron el incendio. Las autoridades continúan trabajando en el lugar para evaluar la situación y garantizar la seguridad de los vecinos.