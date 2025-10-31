Gimena Accardi reveló qué la salvó de la crisis tras el romance de Nico Vázquez y Dai Fernández

La vida personal y profesional de Gimena Accardi atraviesan caminos muy distintos a los de su expareja. Mientras el flamante romance entre Nico Vázquez y Dai Fernández se consolida sin esconderse, la actriz decidió volcar su energía en el trabajo, en su bienestar y en un presente que asegura haber transformado su manera de ver las cosas.

Hoy apuesta a disfrutar del reconocimiento que está recibiendo en su carrera. Su nominación a los Martín Fierro de Streaming y la evolución de sus proyectos frente y detrás de cámara son un impulso que la mantiene motivada y enfocada, incluso en los momentos difíciles que le tocó vivir recientemente.

En sus redes sociales, Gimena Accardi compartió un mensaje profundo y sanador. Allí confesó que su llegada al streaming fue más que un paso laboral: se transformó en un sostén emocional. Lo describió como un lugar en el que pudo mostrarse auténtica, conectar con otros y, sobre todo, reencontrarse consigo misma. Fue, según sus propias palabras, un espacio que la “salvó en días duros”.

Junto a sus compañeros, formó un equipo donde la risa, la creatividad y la contención fueron clave para superar una etapa cargada de cambios. Agradecida, hizo hincapié en todo el grupo que la acompaña y que convirtió ese nuevo formato en un refugio seguro.

El 16 de octubre, cuando el romance que marcó el final de su historia de 18 años de amor se hizo público, Gimena Accardi eligió hablar con honestidad. En televisión, expresó que la separación fue dolorosa, pero que prioriza el cariño y el respeto que aún los une.

“Si él está bien, yo estoy bien”, aseguró con serenidad, dejando claro que no carga con rencores ni sentimientos oscuros hacia quien fue su compañero durante casi dos décadas.

Incluso se refirió a la nueva pareja de su ex con afecto y comprensión, reconociendo que las emociones pueden surgir naturalmente cuando alguien acompaña en momentos difíciles.

Lejos del drama y las polémicas, Gimena Accardi eligió sanar desde el amor propio, sosteniéndose en lo que la apasiona y celebrando que, pese al cierre de una etapa, su historia continúa con nuevos desafíos y una fuerza renovada.