Yanina Latorre filtró la verdad del vínculo que une a Shakira y Antonito de la Rúa

Después de más de una década de silencio, la historia entre Shakira y Antonio de la Rúa volvió a ocupar un lugar importante en los medios. Lo que parecía un capítulo cerrado en la vida de ambos volvió a despertar curiosidad. Luego de que se mostraran juntos en reiteradas ocasiones, compartiendo tiempo con sus hijos, Yanina Latorre reveló información inédita sobre el vínculo que los une actualmente.

La periodista contó en Sálvese Quien Pueda que la cantante y el hijo del expresidente argentino Fernando de la Rúa nunca perdieron contacto. Según explicó, el lazo que comenzó como una relación amorosa terminó transformándose en una conexión de amistad que se mantuvo con los años. “Está todo armado el reencuentro, siempre siguieron juntos”. Pero tras esta revelación, aclaró rápidamente: “No lo digo desde un lugar malo, siempre se apoyaron como amigos”, sostuvo.

La revelación sorprendió incluso a sus compañeros de panel, que recordaron que la separación entre Shakira y De la Rúa fue en 2010, poco antes de que la artista comenzara su historia con Gerard Piqué. En ese entonces, ambos habían compartido una década de relación, viajes y proyectos laborales, ya que él era también su representante.

Lejos de cualquier intento de reconciliación romántica, Yanina Latorre aseguró que la conexión entre ellos se mantiene desde un lugar de respeto y cariño. “Él está de novio, pero eso no impide que tengan una relación cercana. Se quieren, se acompañan, y eso siempre fue así”, explicó sobre el presente de Antonito de la Rúa, que desde hace dos años está en pareja con una mujer argentina de 41 años.

Las declaraciones de Latorre no tardaron en generar repercusión en redes sociales, donde muchos recordaron los años en que Shakira y Antonito formaban una de las parejas más seguidas del continente. La mayoría de los comentarios coincidieron en destacar la madurez con la que ambos lograron sostener el vínculo, a pesar del paso del tiempo y de las nuevas etapas personales que cada uno atravesó.

Así, lo que alguna vez fue una historia de amor que recorrió el mundo, hoy se resignifica como una relación basada en la confianza y la complicidad, sobre todo por el bien de los hijos que comparten. De esta manera, Shakira y Antonio de la Rúa, que compartieron una parte clave de sus vidas, parecen haber encontrado la forma de mantener un lazo que va más allá de las crisis que los llevaron a separarse.