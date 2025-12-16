Después de un fin de semana de enorme tensión y angustia, Joaquín Levinton recibió el alta médica luego de haber permanecido internado en terapia intensiva a raíz de un infarto. La noticia llevó alivio no solo a su entorno más cercano sino también a sus fanáticos, que siguieron cada novedad con preocupación y mensajes de apoyo constantes en redes sociales.

Fue el propio Joaquín Levinton quien decidió llevar tranquilidad a través de un video que compartió en sus historias de Instagram. Con un tono calmo y visiblemente emocionado, apareció frente a cámara desde su casa y confirmó que ya se encontraba fuera de peligro. “Hola chiquis, quería contarles que ya estoy en mi casa, que me dieron el alta”, expresó.

En ese mismo mensaje, el líder de Turf no esquivó detalles y explicó con claridad qué fue lo que le sucedió. Contó que sufrió un infarto producto de una arteria tapada y describió los síntomas que encendieron las alarmas. “De repente me empezó a doler el pecho y no podía respirar”, relató, dejando en evidencia la gravedad del episodio.

Luego, Joaquín Levinton reconstruyó paso a paso lo ocurrido desde el primer momento en que pidió ayuda. Destacó la rápida reacción de un mozo del restaurante El Timón, quien fue clave para que todo se activara de inmediato y se iniciara el operativo de emergencia que terminó salvándole la vida.

También tuvo palabras de profundo agradecimiento para el SAME, que lo trasladó con rapidez, y para el equipo médico del Hospital Fernández. Según contó, la atención fue inmediata y eficiente, algo que resultó determinante para su recuperación. En pocas horas ya se encontraba estabilizado y en proceso de mejora.

Con el ánimo renovado, el músico se permitió mirar hacia adelante y hablar de su futuro profesional. Sin perder su estilo característico, adelantó cuándo cree que volverá a trabajar. “En un mes seguro ya vuelvo a los escenarios y a todas las fantasías que yo hago”, afirmó, despertando entusiasmo entre sus seguidores.

Más allá del susto, Joaquín Levinton dejó en claro que el cariño recibido fue un sostén fundamental en este proceso. Confesó que se emocionó al leer los mensajes que le llegaron desde distintos puntos del país y agradeció el acompañamiento constante durante los días más difíciles.

El alta médica marca el inicio de una nueva etapa para Joaquín Levinton, quien ahora deberá enfocarse en su recuperación y cuidados. Mientras tanto, su testimonio sirve como mensaje de concientización y gratitud, y confirma que, tras el peor momento, la música y el escenario volverán a ocupar un lugar central en su vida.