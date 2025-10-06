El look más arriesgado de Juana Viale en su programa: “Desnuda”

El mediodía del domingo volvió a tener a una protagonista indiscutida: la conducción de Juana Viale estuvo atravesada por un detalle que no pasó desapercibido, su look. Fiel a su costumbre de marcar tendencia, la presentadora eligió un diseño firmado por Gino Bogani que mezcló frescura, audacia y mucha moda.

Con transparencias estratégicas, un pantalón de gasa estampada, mangas anudadas y la espalda completamente al descubierto, el conjunto fue la clave del impacto. A este despliegue se le sumó un maquillaje vibrante con un delineado azul intenso que elevó aún más la propuesta estética, consolidándola una vez más como referente fashionista.

El arranque del programa estuvo cargado de la energía y simpatía que la caracterizan. “Hola, hola, hola. ¿Cómo están en sus casas? Ya estamos en octubre, no nos queda nada para terminar el año”, Juana Viale lanzó con su sonrisa habitual, mezclando comentarios sobre la actualidad, las elecciones y hasta el clima, en un tono distendido que generó cercanía con los televidentes.

No faltó el costado irónico al recordar viejos traspiés en los premios Martín Fierro. Con picardía, expresó que, aunque el galardón les fue esquivo, “ganamos lecciones de vida”. Entre bromas, reafirmó la importancia de disfrutar el reconocimiento y continuar en carrera, siempre con el ejemplo de Mirtha Legrand como horizonte.

La moda, sin embargo, se llevó los aplausos. Juana Viale dedicó un momento a detallar la elección de Bogani: “Tengo un conjunto de pantalón en gasa estampada, drapeado, dejando la espalda desnuda. Todo por una espalda, chicos”, comentó con humor, dejando en claro que disfruta tanto de jugar con el estilo como de compartirlo con su público.

Las redes no tardaron en encenderse. El look de transparencias y estampados florales se convirtió en conversación obligada. Los tonos pasteles, los géneros livianos y los cortes palazzo reforzaron la tendencia primaveral, mientras que la osadía de dejar la espalda libre marcó un sello propio que muchos aplaudieron como arriesgado y elegante a la vez.

El estilismo no quedó reducido a la ropa. Un peinado relajado con ondas y un maquillaje explosivo en tonos azules completaron la escena. “Me maquilló Cris Sepúlveda con un delineado azul, con rímel azul, y me peinó Juan Fojo con algo suelto, relajado”, relató, dándole espacio a quienes la acompañan detrás de cámara.

La combinación de humor, carisma y glamour volvió a dar resultados. Con un outfit que sorprendió a todos, Juana reafirmó su lugar en la televisión no solo como conductora, sino también como ícono de estilo capaz de reinventarse programa tras programa.