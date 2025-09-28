Zaira Nara reavivó su pelea con Paula Cháves y explicó por qué no la perdonará jamás

La calma mediática le duró poco a Zaira Nara. La modelo volvió a quedar en el centro de la escena luego de que se reflotara su viejo enfrentamiento con Paula Cháves, una amistad que terminó abruptamente y que, según la propia hermana de Wanda Nara, no tiene chances de recomponerse. La situación se reavivó a partir de los rumores que vinculan a Facundo Pieres, expareja de ambas, con Sabrina Rojas.

Esta semana, la conductora fue abordada por la prensa y sorprendió al mostrarse más abierta que de costumbre. Si bien aclaró que era la primera vez que hablaba de su ruptura con el polista, lo que más ruido generó fue su respuesta frente a la consulta sobre Paula Cháves. Con un estilo elegante pero firme, Zaira Nara descartó de plano cualquier reconciliación con la actriz y conductora.

La historia entre ambas tiene larga data. Durante años fueron inseparables, compartieron trabajos y hasta un vínculo familiar cercano: Zaira es madrina de Filippa, la hija menor de Paula Cháves y Pedro Alfonso. Sin embargo, todo cambió a fines de 2022, cuando Zaira inició una relación con Facundo Pieres, quien había estado más de una década con Paula. Ese detalle terminó de romper la confianza. Tal como recordó Rodrigo Lussich en su momento: “Paula le dijo ‘no me cae bien que salgas con mi ex’. Esto cortó todo”.

Hoy, el tema volvió a la luz por un motivo inesperado. Tras los trascendidos que ubican a Sabrina Rojas junto a Pieres en un boliche, la propia Zaira Nara decidió ponerle punto final a las especulaciones sobre su presente amoroso. En diálogo con Puro Show explicó: “No estamos hace varios meses ya. Puede que haya un diálogo por alguna que otra cosa, hay mucho cariño con la familia de él, él con mi familia, terminamos súper bien. También tampoco es que estamos a tomar unos mates porque es bastante reciente todo, pero sí está todo más que bien”.

El cronista, sin embargo, no dejó pasar el detalle de que Sabrina Rojas es amiga íntima de Paula Cháves. Allí la modelo aclaró: “Yo de Sabrina no soy amiga, nunca lo fui. Pero sé que ella es muy amiga de Paula Chaves, así que veremos cómo reacciona ahora. Son muy muy amigas ellas dos. Habrá que estar atentos entonces”.

Lejos de engancharse con la polémica, Zaira Nara volvió a dejar en claro su postura hacia Paula Cháves: “La verdad que no me interesa. Yo a ella la quiero mucho, a Pedro también y obvio a los chicos, pero no es que ahora que estoy soltera pretendo que pase algo”. Y remató con una frase que no deja margen a dudas: “Hubo cosas que a mí me hicieron tomar una postura y no estoy esperando algo. La vida dirá, pero la verdad que prefiero no hablar de tema”.

Con estas palabras, la modelo cierra la puerta a una amistad que parecía indestructible. Y aunque el paso del tiempo podría cambiar la perspectiva, por ahora la distancia entre Zaira Nara y Paula Cháves se mantiene firme, marcada por heridas que ninguna parece dispuesta a sanar.