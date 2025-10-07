El abogado de Wanda Nara, Nicolás Payarola, fue procesado por una estafa a Gonzalo Montiel

En las últimas horas, la Justicia confirmó el procesamiento de Nicolás Payarola, abogado conocido por representar a figuras del espectáculo como Wanda Nara y L-Gante, en una causa por presunta estafa contra la familia del futbolista Gonzalo Montiel. La decisión judicial incluye un embargo millonario y lo acerca al juicio oral.

Según informó Angie Balbiani en el programa Puro Show (El Trece), el tribunal rechazó la apelación presentada por la defensa del letrado, entendiendo que existen pruebas suficientes para sostener las acusaciones. El fallo ratifica además el embargo de 810 millones de pesos que había sido dictado meses atrás.

De acuerdo con el expediente, la investigación apunta a una serie de movimientos financieros irregulares detectados en una cuenta bancaria de Gonzalo Montiel en el Banco Credicop. La Justicia considera que Nicolás Payarola habría aprovechado un poder que la familia del jugador le otorgó para realizar una operación inmobiliaria, utilizando esos fondos con fines personales.

El vínculo entre el abogado y el entorno de Gonzalo Montiel se había forjado cuando el profesional lo representó en la causa por abuso sexual, de la cual el futbolista resultó sobreseído. Tras aquel episodio, la confianza entre ambos creció al punto de compartir reuniones familiares y proyectos en común.

La presunta maniobra se habría producido cuando Nicolás Payarola les propuso adquirir un terreno en un barrio cerrado de Ezeiza. Con el poder en su poder y acceso a la cuenta bancaria, el abogado habría retirado una suma cercana a los 700 mil dólares, bajo el argumento de concretar la compra del lote. Sin embargo, la operación nunca se realizó.

Balbiani reveló que la familia descubrió la irregularidad al notar que el terreno seguía publicado como disponible. Al comunicarse con el supuesto vendedor, este les confirmó que jamás había concretado ninguna transacción.

Ante esta situación, los Montiel habrían decidido impulsar la causa hasta las últimas consecuencias. “Ellos confiaban plenamente en él, eran casi familia”, destacó la periodista durante el programa.

Con el procesamiento confirmado y el juicio oral en el horizonte, la situación de Payarola se complica. La Justicia ahora deberá determinar si las pruebas alcanzan para condenarlo por estafa, en un caso que mezcla vínculos personales, dinero y traición.

