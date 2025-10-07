Juana Repetto se filmó tomando cerveza durante su embarazo y la criticaron: su respuesta

Juana Repetto atraviesa un momento de gran felicidad personal mientras espera a su tercer hijo, el segundo junto a su ex pareja Sebastián Graviotto. Tras una breve separación, ambos decidieron darse una nueva oportunidad y anunciaron la llegada de un nuevo integrante a la familia, noticia que compartieron con entusiasmo en las redes sociales.

Sin embargo, un video publicado por la actriz durante el fin de semana generó una fuerte polémica. En las imágenes, se la veía compartiendo una comida con amigos en su casa, entre gaseosas, snacks y una botella de cerveza sobre la mesa. Ese simple detalle fue suficiente para desatar una catarata de críticas por parte de los usuarios.

En los últimos días, Juana Repetto había contado que los cambios físicos propios del embarazo la hacían sentir incómoda, especialmente a la hora de vestirse, ya que muchas de sus prendas le habían quedado chicas. Aun así, decidió mostrarse sin filtros en sus redes, fiel a su estilo transparente. “Esta mesa no se puede ni mostrar. No importa, yo la voy a mostrar porque siempre muestro la realidad de la vida”, comentó entre risas en el video.

La escena, que pretendía ser un retrato cotidiano, terminó convirtiéndose en el centro de la controversia. Muchos seguidores interpretaron que la actriz estaba consumiendo alcohol, algo que generó preocupación y cuestionamientos por los posibles efectos durante la gestación.

Los comentarios no tardaron en multiplicarse, algunos con tono crítico y otros en defensa de la actriz. Acostumbrada a la exposición y a las opiniones ajenas, Juana Repetto decidió enfrentar la situación sin perder el humor ni la paciencia.

Horas más tarde, desactivó la polémica mostrando la lata en cuestión: una cerveza con 0% de alcohol. Con un toque de ironía, publicó una historia aclarando el malentendido: “Para todas las preocupadísimas”, escribió junto a la imagen del envase.

La respuesta fue celebrada por muchos de sus seguidores, que destacaron su forma relajada de manejar el tema. Juana, por su parte, continúa compartiendo con alegría su embarazo, que transcurre con total normalidad y rodeada del cariño de su familia.

“Bienvenido al team chiqui”, escribió días atrás al confirmar que el bebé en camino será un varón. Con esa frase, dejó en claro que prefiere concentrarse en lo verdaderamente importante: la felicidad de agrandar su familia.

