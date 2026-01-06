La provincia de Neuquén se encuentra bajo emergencia ígnea, lo cual prohíbe hacer fuego en cualquier espacio no habilitado del territorio, tanto en zonas boscosas como al costado de los espejos de agua, en campings y Parques Nacionales.

A pesar de esto, desde fines del 2025 la provincia ha registrado varios focos de incendio en distintos puntos, no solo en la zona cordillerana sino también en sectores de pastizales de la ciudad y baldíos.

Mientras se combaten incendios en El Bolsón y Chubut, Neuquén monitorea desde este martes columnas de humno que aparecieron en cercanías a San Martín de los Andes. Durante la noche del lunes se registraron fuertes tormentas eléctricas en la zona, lo cual puede haber generado algún foco ígneo.

Es por eso que desde hoy están supervisando distintas columnas de humo, detectadas en las zonas aledañas al cerro Curruhuinca, en San Martín. Trabajan en el lugar personal del área técnica del Sistema Provincial de Manejo del Fuego, dependiente de la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos, junto con equipos del ICE del Parque Nacional Lanín.

Detallaron que las tareas se realizan desde las primeras horas del día mediante el uso de drones equipados con cámaras térmicas, que sobrevuelan el área para detectar posibles focos ígneos. Hasta el momento, los resultados son negativos, lo que indica que no se registran focos de incendio activos y que el humo que se ve podría haber sido algo temporal.

La tormenta de ayer generó múltiples descargas en distintos puntos, obligando a intensificar las tareas de detección temprana y prevención para evitar que se transformen en incendios forestales. Por el momento no se descarta que el fenómeno meteorológico haya provocado algún incendio, aunque hasta ahora no se hayan detectado.