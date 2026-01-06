El año 2026 comenzará con un evento astronómico que genera gran expectativa a nivel mundial: el eclipse solar anular conocido como “anillo de fuego”. Este fenómeno, considerado uno de los más impactantes y singulares del siglo XXI, podrá apreciarse en pocas regiones del planeta, despertando interés entre aficionados y científicos.

Este tipo de eclipse ocurre cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, pero sin cubrirlo completamente. En lugar de oscuridad total, se podrá observar un disco solar rodeado por un brillante borde luminoso, una imagen poco común que lo hace especialmente llamativo.

El evento está programado para el martes 17 de febrero de 2026, día en que la Luna estará en fase nueva y en su punto más alejado de la Tierra. Esta distancia hace que la Luna aparente ser menor en tamaño y no tape por completo al Sol, formando así el característico anillo luminoso.

La fase anular completa del eclipse se podrá ver en determinadas zonas del continente antártico y partes del océano Austral. En otras áreas, el fenómeno se observará de forma parcial, incluyendo algunas regiones de la Patagonia y el sur de África.

Eclipse solar anular 2026: dónde y cuándo verlo en Argentina

En Argentina, las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego serán las únicas donde el eclipse se podrá apreciar en su forma anular. En el mismo sector del Cono Sur, la Región de Magallanes en Chile también tendrá visibilidad del fenómeno.

Este evento coloca al sur patagónico entre los pocos lugares habitados del mundo donde se podrá seguir este espectáculo astronómico en su máxima expresión, convirtiéndolo en un punto de interés para observadores y turistas especializados.