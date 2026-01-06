La tragedia vial que arrasó con cuatro integrantes de una familia de General Roca en Chajarí no terminó en la ruta. A horas del siniestro que dejó cuatro muertos y una sola sobreviviente, el drama se profundiza: los familiares no tienen recursos para viajar a Paraná a cuidar a Astrid Raquel Martínez, ni dinero para trasladar los cuerpos de sus seres queridos. En medio del dolor extremo, apelan a la solidaridad para poder despedir a los suyos y acompañar a la joven que lucha por salir adelante.

El choque ocurrió en la madrugada del lunes, cuando la familia viajaba desde Roca hacia Misiones. El vuelco fue devastador y el saldo, brutal: murieron David Techeira (30); su hermana Nora del Carmen Techeira (44), y las hijas de ella Gabriela Liz Martínez (20) y Omaira Ruth Martínez (17). Astrid, melliza de Omaira, fue la única que sobrevivió y permanece internada en el Hospital San Martín de Paraná.

Sin embargo, mientras la Justicia intenta reconstruir qué pasó en la ruta entrerriana, la familia enfrenta otro golpe igual de cruel. No hay dinero para nada. Ni para viajar, ni para alojarse, ni para trasladar los cuerpos. Guillermo Martínez, hijo de Nora una de las víctimas y hermano de dos de las jóvenes fallecidas, puso en palabras un dolor que desborda: "Estamos desesperados. Queremos estar con Astrid y despedir a nuestros familiares, pero no tenemos cómo".

Las vacaciones en Misiones

Explicó que el viaje había comenzado el domingo a la madrugada y que mantenían contacto permanente durante el trayecto. “Fue la primera vez que mi mamá viajaba sola. Estábamos hablando todo el tiempo”, contó. De golpe, todo se cortó. Y la vida cambió para siempre.

Su tío David vive alla, hace un mes había venido a Roca y tenían planificado volver todos juntos a Misiones a pasar unos días de vacaciones.

El traslado de los cuerpos

Por un lado, los cuerpos deben ser trasladados a General Roca, donde la familia espera poder velarlos y despedirlos. Pero hay un caso aún más complejo: David Techeira vivía en Misiones, por lo que su cuerpo debe ser llevado hasta esa provincia, lo que encarece todavía más los costos. Cada kilómetro suma angustia.

¿Cómo está Astrid?

Por otro lado, Astrid sigue internada. Según la información que recibió la familia, su estado es estable, pero continúa en coma farmacológico con respirador con el.95% del cuerpo quemado.

El problema es que nadie puede viajar a cuidarla. “Estamos esperando que llegue mi papá y ver si podemos ir a Paraná. No queremos dejarla sola”, dijo Guillermo, con la voz quebrada.

Frente a este escenario límite, los allegados lanzaron un pedido urgente de ayuda. La familia forma parte de la iglesia Dimensión de Dios, del barrio Nuevo de Roca, y fue la propia comunidad la que impulsó la campaña solidaria para juntar fondos.

El dinero que se recaude será destinado a tres urgencias concretas: trasladar los cuerpos a Roca, llevar a David a Misiones y permitir que la familia pueda acompañar a Astrid durante su internación. Para colaborar, habilitaron el alias causaMartinez, a nombre de Benjamín Isaías Martínez, en el Banco Nación.