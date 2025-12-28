El BMX Freestyle tuvo un nombre que sobresalió en el plano nacional, Manuel Turone se afianzó dentro de la disciplina Urbana, representando de gran forma a la Argentina en los Panamericanos Juniors, y el circuito mundial.

Asunción fue uno de los puntos altos para Turone, El neuquino se consagró Subcampeón al lograr en la final un puntaje de 91.00 pts. Y anteriormente, en la Clasificación con un primer puesto contundente 81.17 pts. Completaron el podio, el colombiano Saúl Hernández (oro, 92.67) y el brasilero Davi Gibim (bronce, 79.67).

En la Fisewold, competencia dentro del calendario internacional, el Biker logró la sexta colocación, haciendo una gran actuación en Mini con sprint. Además consiguió el puesto 32 en su primer mundial disputado en Arabia Saudita.

Por estos logros, se fue condecorado con el pehuén de plata en Deportes Urbanos, siendo su segunda estatuilla. Fuel a su estilo de tranquilidad, manifestó que a la hora del reconocimiento, lo toma con tranquilidad “sé que un poco sí, pero no me siento que sea conocido” dijo en el Especial de los Premios Pehuén realizado por Prima Multimedios.

“Para cerrar el año estuvo bueno, me deja con muchas ganas de seguir para el año próximo “expresó en relación al balance del 2025.

El argentino es uno de los grandes candidatos a clasificar para los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 y sueña con emular lo hecho por el gran referente de la disciplina, el campeón olímpico en París 2024 José Maligno Torres.

“Sería una locura los JJOO, pero siempre hay cosas a mejorar, no sé si puedo llegar, tengo a Maligno encima mío y estoy muy lejos, es muy lejos por lo pronto” culminó en relación a los próximo juegos en el 2027.